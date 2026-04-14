Allande lanza un mapa astronómico con los mejores lugares para ver estrellas y el eclipse de agosto

El concejo de Allande refuerza su apuesta por el astroturismo con la creación de un mapa astronómico en el que se identifican los mejores enclaves del municipio para observar el cielo en el que es el primer territorio en lograr la certificación Starlight. La herramienta, impulsada por Allande Stars junto al Ayuntamiento allandés, se dará a conocer el sábado 18 de abril en Pola de Allande, en una jornada que se completará con un taller de preparación para el eclipse solar total del 12 de agosto y un reto para los asistentes que, de cumplirlo, les dará un pase gratuito a una observación nocturna dirigida por el equipo.

El mapa ofrece tres tipos de ubicaciones pensadas para distintas experiencias. "Hay puntos específicos para ver el eclipse, que son lugares con una visión amplia y sin obstáculos hacia el oeste, ideales también para disfrutar de los atardeceres", explica Lucía González, directora de Allande Stars. La razón es que el eclipse del 12 de agosto tendrá lugar entre las 19.30 y las 21.30, lo que hace clave elegir bien el emplazamiento.

Además, se incluyen enclaves de interés patrimonial que permiten combinar naturaleza e historia. "Hay ubicaciones relacionadas con el patrimonio, como el castro de San Chuis, que se pueden visitar durante el día para conocer un lugar emblemático a nivel histórico y paisajístico", añade González.

El tercer grupo de puntos descritos en el mapa astronómico son los recomendados para realizar una observación del cielo nocturno "con buena calidad y sin fuentes de luz directas". "Son ubicaciones en las que ir con telescopio o prismáticas y con ganas de ver las estrellas", subraya.

La concejala de Turismo, Mirian Álvarez, destaca que el objetivo de este recurso, que se distribuirá en formato digital, es dar autonomía a los visitantes. "Buscamos ofrecer una herramienta para que cualquiera que llegue al concejo y no lo conozca pueda disfrutar del cielo cuando no hay actividades organizadas", señala, y apunta que en un territorio amplio como Allande "orientarse no siempre es fácil y es complicado a veces saber dónde ver bien el cielo o qué encontrar en cada sitio".

El mapa digital funcionará como un folleto accesible en cualquier momento. Además, la iniciativa se alinea con la estrategia de Destino Turístico Inteligente y refuerza el posicionamiento de Allande como referente en astroturismo.

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La presentación del próximo sábado se comenzará a las 12.00 horas, incluirá un taller para prepararse para el eclipse solar y una propuesta participativa. "Quien visite tres ubicaciones del mapa, se haga fotos y nos las envíe, obtendrá entradas gratuitas para una observación del cielo ese mismo día", detalla Lucía González.