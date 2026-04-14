El Alto del Palo estrena foodtruck: "Solo por la reacción de los peregrinos al vernos ya merece la pena estar aquí"

El Alto del Palo, a 1.446 metros de altitud, es uno de los ascensos más exigentes del Camino de Santiago. Los peregrinos que recorren el Camino Primitivo alcanzan esta cumbre allandesa exhaustos, pero ahora cuentan con un lugar para hacer un descanso. Un bar en forma de foodtruck acaba de instalarse en la cumbre y corre a cargo del empresario allandés y afincado en Salas Marcos González.

"Solo por la reacción de los peregrinos ya merece la pena estar aquí", cuenta el emprendedor, satisfecho con la buena acogida de este negocio de temporada. Tras recibir el visto bueno del Principado y el Ayuntamiento de Allande, la foodtruck se instaló el pasado viernes en el aparcamiento del puerto. Solo este martes ha atendido a alrededor de sesenta peregrinos.

Vista de la foodtruck. / R. T. C.

La foodtruck de Marcos, bajo el nombre de Vaya Brasa, oferta hamburguesas y bocadillos, además de picoteo en forma de bollería y todo tipo de bebida. El salense ha sido el primero en llevar la comida hasta la cima allandesa.

Variante de Hospitales

"Es un servicio muy demandado por parte del peregrino", cuenta Marcos González. No en vano, en esta zona transitan dos sendas del Camino Primitivo y las dos confluyen en el alto del Palo. Es especialmente exigente la variante conocida como ruta de los Hospitales, que transita por un recorrido duro y sin servicios. Los caminantes suelen partir de Borres, Colinas o Campiello en dirección a Berducedo y realizan entre 21 y 24 kilómetros de alta montaña con unas condiciones climatológicas que suelen ser duras. Para ellos, encontrar un puesto de comida caliente en el alto del Palo es como llegar a un oasis.

La idea de Marcos González es hacer la temporada alta, entre primavera y octubre. Comenzó el pasado viernes y ya ha recibido a más de doscientos peregrinos, entre ellos el cabrero youtuber extremeño "El autóctono", que estos días peregrina a Santiago.

"El primer día estuvo muy bueno, el resto nevando, pero la afluencia es muy buena. Hay que tener en cuenta que por esta zona pasan alrededor de 25.000 peregrinos al año y no todos eligen el verano. Así que la reacción por su parte está siendo muy buena y estamos muy contentos", señala. Además de peregrinos, confía en conquistar a motoristas o ciclistas que acuden a ascender esta mítica cumbre del Occidente.

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El empresario salense cuenta con dejar esta furgoneta estacionada en este punto, pero está construyendo otras dos más para acudir a los eventos habituales. Emprendió con la foodtruck en 2024 y desde entonces no ha parado.