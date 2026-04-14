El colegio Nuestra Señora de la Humildad de Cudillero contará con pista y patio renovados en 2027

La Consejería de Educación acaba de dar un nuevo paso para la renovación de infraestructuras educativas en Cudillero. La redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras previstas en el colegio público Nuestra Señora de la Humildad de Soto de Luiña se adjudicó este lunes por un importe de 10.800 euros.

El encargo, que tendrá que determinar cómo hacer la reforma de la pista deportiva y el asfaltado del patio del centro, recayó en la empresa Jeremías Sampedro, que dispondrá de un plazo de dos meses para completar la redacción técnica.

Esta adjudicación supone un nuevo avance dentro del calendario previsto por la Consejería, que piensa en la licitación de las obras para el próximo mes de junio, con el horizonte de ejecución fijado en el año 2027.

Reunión previa

El proyecto fue uno de los asuntos abordados recientemente en la reunión mantenida entre la consejera del ramo Eva Ledo y el alcalde de Cudillero, Carlos Valle, en la que también participó el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure.

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La actuación se suma a otras inversiones recientes en el centro, destaca la Consejería, como la asignación complementaria de 48.000 euros realizada el pasado año para mejoras en fachada, estructura y pavimento, dentro de la estrategia autonómica de modernización de los equipamientos educativos, especialmente en el ámbito rural.