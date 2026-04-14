El Marqués de Casariego, de Tapia, cierra su "Erasmus" tras visitar Sicilia, Alemania y la Bretaña francesa

El instituto Marqués de Casariego, de Tapia de Casariego, acaba de cerrar oficialmente su proyecto Erasmus+ "SILVER Lining", una iniciativa que se prolongó durante dos cursos y que dejó experiencias positivas entre los estudiantes del centro tapiego. Los jóvenes pudieron viajar a Sicilia, Alemania y la Bretaña francesa, además de ejercer de anfitriones de los estudiantes llegados desde estas tres zonas de Europa.

El centro explica que en estos dos cursos "se han llevado a cabo tres movilidades grupales de estudiantes de 3º y 4º de ESO, cuatro experiencias de aprendizaje por observación para el profesorado y seis cursos de formación docente". Explica la dirección del centro que este proyecto "surge con la idea de continuar la progresiva internacionalización del IES Marqués de Casariego".

Los estudiantes en el centro tapiego. / R. T. C.

"Lado positivo"

"SILVER Lining" es una expresión inglesa que significa "lado positivo" o "rayo de esperanza", un concepto que inspiró el logo del proyecto, obra de la profesora del instituto tapiego Carmen Ontañón. Este Erasmus, añaden, "se vertebra en torno a tres líneas temáticas acordes a los valores europeos del programa Erasmus: el fomento de prácticas sostenibles basadas en activos naturales y patrimoniales locales que permitan el desarrollo responsable de las zonas rurales, la mejora de la competencia plurilingüe como instrumento de comunicación en entornos cada vez más globalizados, y el impulso de metodologías activas que garanticen la inclusión y la equidad en el ámbito educativo".

En esencia, cada una de las movilidades grupales de una semana implicaron a seis estudiantes, previo proceso de selección. La primera fue en febrero del año pasado, cuando el IC "Luigi Capuana" de Aragona (Sicilia) acogió al alumnado tapiego, la segunda tuvo lugar en abril con la visita al Collége "Notre Dame de la Clarté" en Perros Guirec (Bretaña francesa), y terminó en mayo en el "Leibniz IGS Langenhagen" (Alemania). "Durante ese periodo, convivieron con sus familias de acogida, asistieron a clases y talleres en los centros educativos, y participaron en diferentes actividades o visitas a lugares de interés cultural organizadas por los centros anfitriones", explican desde el centro.

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Del mismo modo, el centro tapiego también ejerció de anfitrión. El alumnado francés estuvo en Tapia en mayo del año pasado, mientras que los estudiantes italianos y alemanes visitaron tapia a principios de este curso. "En ambos casos, acudieron a clases y participaron en talleres relacionados con el desarrollo sostenible de nuestro entorno. También asistieron a una recepción de bienvenida con el alcalde en el Ayuntamiento de Tapia de Casariego, se organizaron mayormente actividades de proximidad a lugares de interés medioambiental o cultural, y a entidades locales que son ejemplos de buenas prácticas, como la Fundación Edes, la Biblioteca Popular Circulante “Menéndez Pelayo” de Castropol, el CFEA Pedro Murias de Villaframil (Ribadeo)", precisa el centro.