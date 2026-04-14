Navelgas celebra su Feria del Libro con un homenaje póstumo al escritor Xuan Bello

La concejalía de Cultura y Casa de Cultura de Navelgas ultima los preparativos de la celebración de la VI Feria del Libro en el mundo rural, que tendrá lugar en Navelgas el 16 de mayo. Será una edición especial en la que está previsto que se realice un homenaje al escritor tinetense Xuan Bello, fallecido de forma repentina en el mes de julio del año pasado.

Como novedad, esta edición se desarrollará íntegramente el sábado durante todo el día. En ella participarán unos cincuenta escritores, editoriales y puestos institucionales para exponer sus publicaciones.

Además, de forma paralela, se realizarán diversas actividades entre el 14 y 17 de mayo como presentaciones de libros, encuentros con autor, recitales poéticos, cuentacuentos para el público infantil, lecturas públicas y actuaciones musicales, entre otras cosas.

La organización destaca la participación en la feria del Gremio de Editores de Asturias con su presidente, Daniel Álvarez, a la cabeza. También de la Asociación de Escritores de Asturias con una representación de una quincena de escritores de la asociación y la participación de su presidenta Esther García López. Además, el evento ha contado en todas las ediciones con la participación del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.

La apertura de la feria contará como es tradicional con el original acto de abrir el Panlibro. Se trata de una hogaza de pan en la que se introduce el libro más destacado del año para los lectores de la biblioteca de Navelgas y que se desvela en el momento en el que se abre al medio.

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El cierre de la jornada literaria será musical, con la actuación del músico brasileño Vaudí, a las 20.00 horas. Un concierto que está patrocinado por la Fundación Automáticos Tineo para el fomento de la cultura.