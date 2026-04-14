Navia activa una campaña gratuita para evitar la proliferación de gaviotas y busca "calles más limpias y sin ruidos"

Con la llegada de la primavera, las cubiertas de los edificios de Navia vuelven a convertirse en territorio de cría para la gaviota patiamarilla. Un fenómeno natural que, sin embargo, en los últimos años se ha transformado en un "problema creciente" para los vecinos del casco urbano. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un año más su campaña de control, reforzando el servicio gratuito dirigido a particulares.

El inicio de la campaña de nidificación 2026 marca también el arranque de un dispositivo que busca reducir las molestias asociadas a estas aves: ruido constante, suciedad y ocupación de tejados. El objetivo municipal es claro: "calles más limpias y sin ruidos", en un contexto en el que la presencia de gaviotas en entornos urbanos ya no es una excepción, sino una constante en muchas villas costeras del Cantábrico.

Navia no es ajena a esta realidad. De hecho, el propio Ayuntamiento ya advertía en campañas anteriores del aumento de ejemplares asentados en el núcleo urbano, atraídos por la facilidad para encontrar alimento y por la proliferación de espacios de nidificación en cubiertas de edificios.

No son agresivas con las personas

Según el gerente de la Coordinadora para el Estudio de las Especies Marinas (Cepesma), Luis Laria, no hay duda de que el comportamiento de esta ave "se hace más urbano". Pero tiene un motivo: "Digamos que quieren algo fácil y lo que debemos evitarles es la alimentación fácil", dice y pone ejemplos. "A veces se les tira pan y patatas en una terraza, pues no, eso no debe hacerse porque genera una rutina y volverán; por ello tenemos que deshumanizar el contacto con los animales salvajes".

Laria señala, en todo caso, que no hay problemas con el humano. "Se pueden mostrar agresivas entre ellas por la competencia, pero no con el humano; eso no es cierto", indica. Para el gerente de la Cepesma, esta ave "tiene recursos en el mar para alimentarse, pero tiene que trabajarlos".

La propia biología de la especie

La explicación está en la propia biología de la especie. La gaviota patiamarilla (Larus michahellis) ha encontrado en las ciudades un hábitat ideal: abundancia de alimento, especialmente residuos, ausencia de depredadores y estructuras elevadas donde instalar sus nidos. Su capacidad de adaptación ha provocado que colonice espacios urbanos con rapidez, desplazando incluso su comportamiento tradicional ligado a acantilados y zonas costeras naturales.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Navia ha decidido reforzar el servicio este año con un seguimiento más exhaustivo. Esto significa que se realizarán al menos tres visitas por tejado afectado para garantizar la eficacia del control y evitar nuevas puestas. Un modelo de actuación similar al que ya se aplica en otros municipios y que busca cortar el ciclo reproductivo de las aves sin poner en riesgo su conservación.

Actuar en las primeras fases de la nidificación

El servicio, gratuito para los vecinos, ya está activo y se puede solicitar en caso de detectar nidos en viviendas particulares. El Consistorio insiste en la importancia de actuar en las primeras fases de la nidificación, cuando las intervenciones resultan más efectivas y menos invasivas.

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En paralelo, el fenómeno de las gaviotas urbanas sigue abriendo un debate más amplio: cómo equilibrar la conservación de una especie emblemática del litoral con la calidad de vida en los núcleos habitados. Mientras en algunas zonas se alerta incluso del descenso de sus poblaciones en el medio natural, en localidades como Navia la convivencia diaria sigue marcada por su creciente presencia en tejados y calles.