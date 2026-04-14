Ribadeo reivindica al expresidente Leopoldo Calvo-Sotelo en el primer centenario de su nacimiento: "Apostó por el puente de los Santos como motor de desarrollo de la Mariña y el Occidente"

La localidad lucense de Ribadeo recordó este martes al expresidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo justo el día en que habría cumplido los cien años. El primer centenario de su nacimiento no pasará desapercibido en su villa de adopción, pues, aunque madrileño de nacimiento estuvo siempre muy ligado a la villa ribadense y, por extensión, a toda la comarca del Eo. En el Pleno extraordinario celebrado para dedicarle este año 2026 con una especial programación, se reivindicó al político que jugó "un papel fundamental en un periodo complejo", pero también al hombre enamorado de la comarca y que contribuyó a su progreso sentando las bases de obras tan importantes como la construcción del puente de los Santos, que une Asturias y Galicia sobre la ría del Eo.

La jornada comenzó con una ofrenda floral ante la tumba de Calvo-Sotelo, en un acto que contó con el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, como máximo representante institucional. Fue él, acompañado del alcalde de Ribadeo, el popular Daniel Vega, y su nieta Elisa (hija del exalcalde de Castropol, Juan Calvo-Sotelo) el encargado de colocar una sencilla corona sobre su lápida. Entre los asistentes a este acto también hubo representantes asturianos como los diputados del PP Salvador Méndez y Salomé Sánchez, así como el alcalde de Vegadeo, César Álvarez.

Precisamente fue su hijo Juan Calvo-Sotelo, uno de los cuatro presentes en el acto, el encargado de excusar la ausencia de su madre, Pilar Ibáñez y agradecer en nombre de su familia estos actos "que ponen el broche de oro a muchos años de intensa relación entre mi padre y Ribadeo", lugar que convirtió "en el centro de gravedad de la familia".

Viajes en lancha a Figueras

Comenzó Juan Calvo-Sotelo recordando la pasión de su padre por la ría del Eo navegando primero con su querido bote "Juanín". "Le gustaba embarcar en Porcillán e ir a Figueras y regresar", señaló. También disfrutaba comiendo en el Peñalba de Figueras o en el Casa Vicente o El Risón, de Castropol. Habló de su pasión por la música y del orgullo con el que llevaba los muchos títulos y reconocimientos que recibió en el concejo como el de hijo adoptivo y alcalde honorario de Ribadeo, también el de Marqués de la Ría de Ribadeo.

Quien fue alcalde de Ribadeo durante los años de Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno (entre febrero de 1981 y diciembre de 1982) se refirió a una "figura clave" para el progreso de Ribadeo. Señaló Antonio Martínez que aprobó un plan especial de actuaciones por valor de más de 100 millones de pesetas que fueron "el punto de inflexión que permitió dar a Ribadeo un gran salto a la modernidad". No se olvidó de que jugó un papel clave en la construcción del puente de los Santos "desde entonces, motor de desarrollo económico, comercial y social para la Mariña lucense y el Occidente asturiano".

Tanto Santalices como el alcalde hicieron alusión a la talla política de Calvo-Sotelo como "uno de los hombres más relevantes de las historia política reciente en España". Dijo Santalices que fue "un hombre de Estado, fundamental en un periodo complejo en el que España afrontaba el reto de consolidar un sistema político basado en el pluralismo, la libertad y el respeto a las leyes". Añadió Daniel Vega que su figura sirve para "reivindicar una manera de hacer política basada en la seriedad y en el compromiso con el bien común".

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Ribadeo se propone este año organizar actividades diversas que acerquen al político, pero también a la persona. Habrá actividades escolares y musicales, ponencias y hasta un sello conmemorativo.