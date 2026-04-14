Transición Justa promete celeridad para resolver las dudas sobre la mina de Tyc Narcea en Cangas del Narcea
Los trabajadores aguardan por una decisión sobre la reapertura de la explotación
Representantes de la empresa Tyc Narcea, que explota la mina de Cangas del Narcea en Vega de Rengos, y del Instituto de Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, mantuvieron ayer una reunión "de cortesía" previa a la apertura de un expediente administrativo relativo al permiso de explotación tramitado por la empresa, para reanudar su actividad tras el accidente del pasado noviembre.
Fuentes del Ministerio recalcaron que la reunión se produjo a solicitud de Tyc Narcea, que expuso sus planes para la explotación. Por parte del ITJ se recalcaron las "obligaciones" derivadas de la ley de cambio climático, relativa al cese de producción de carbón nacional, y de la decisión comunitaria sobre las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.
El ITJ informó de que iniciará una revisión de las instalaciones de la mina para evaluar si existen partes sujetas a las ayudas al cierre. Fuentes de la empresa señalaron que el encuentro permitió intercambiar información y que el ITJ se comprometió a tramitar "con agilidad el expediente para determinar si procede devolución de ayudas en relación a la aprobación del proyecto de explotación".
Los trabajadores de la explotación llevan semanas de protestas pidiendo la reapertura de la mina y han pedido a TYC Narcea que "aguante" sin despidos hasta que se resuelva el frente con el ITJ que dilucidará si la mina puede seguir explotándose.
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