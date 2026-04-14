La última película de "Los Juegos del Hambre", rodada en Asturias, lanza su tráiler y muestra nuevas espectaculares imágenes de Somiedo

Sus seguidores están de enhorabuena y Asturias también. Este lunes la productora Lionsgate ha estrenado el primer tráiler oficial de la sexta entrega de Los Juegos del Hambre: "Amanecer en la cosecha", con escenas rodadas en el Principado, cuyo estreno en cines está previsto para el próximo 20 de noviembre de 2026. El nuevo episodio sitúa la historia 24 años antes de la saga de Katniss, concretamente en la mañana de la siega de la 50 edición de los juegos.

Fue entre los meses de julio y agosto del pasado verano cuando la producción llevó a cabo el rodaje de las escenas, siendo la parroquia de Valle de Lago (Somiedo) y la zona del Hayedo de Montegrande, cercana al puerto de Ventana (Teverga) las localizaciones seleccionadas para el desarrollo de una parte esencial de la trama. Es precisamente el espectacular paisaje de Somiedo, emplazamiento elegido para la instalación de la icónica "cornucopia", elemento central de la trama, el que abre el avance que miles de fans ya han visualizado en todo el mundo.

La elección de estos enclaves responden a la búsqueda de escenarios que trasladen al espectador la crudeza propia del universo distópico de Panem. Preguntado por el impacto más allá del plano cultural, para el Consejero de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Pablo Riego, "es una gran oportunidad para proyectar la imagen de Asturias a nivel internacional".

Los tres escenarios protagonistas

El Valle de Lago fue uno de los primeros puntos de rodaje. La "cornucopia" (estructura central en la arena que albergaba el "baño de sangre" inicial de la saga literaria) preside el valle entre la impresionante envoltura de la montaña asturiana. El camino al Valle de Lago transita por un amplio valle glaciar rodeado de praderas verdes, ríos cristalinos y cabañas tradicionales, siendo una de las rutas más sencillas y recomendadas de nuestro territorio.

DSC00154 / Ruta del Valle, Parque Natural de Somiedo

El conjunto lacuestre de Saliencia (Lago de la Cueva, Lago Cerveriz y Lago Negro-Calabazosa), declarado Monumento Natural, albergó las últimas escenas rodadas en el Principado de Asturias, en concreto en la zona del Lago de la Cueva aprovechando el entorno de la antigua mina de hierro próxima. Se accede por el Alto de la Farrapona, punto de partida de una de las excursiones que más caminantes congrega, la Ruta de los Lagos.

LagoLaCueva1 / Lago La Cueva

El Hayendo de Montegrande (Teverga), con un recorrido que discurre entre hayas centenarias, tejos, abedules y acebos de gran tamaño fue el lugar elegido para recrear La Arena de los juegos. El final del camino es El Xiblu, un impresionante conjunto de tres cascadas que caen entre la vegetación con más de 100 metros de desnivel. "Un hermoso prado en un bosque infinito", apuntan fuentes cercanas a la producción, en consonancia con las descripciones que su creadora Suzanne Collins realiza en sus novelas.

Cascada El Xiblu / Cascada El Xiblu

Caunedo, refugio del equipo

Durante el mes en el que aproximadamente se extendió el rodaje de la película, alrededor de 300 miembros del equipo de Hollywood improvisaron un campamento en Pola de Somiedo, mientras que otros optaron por alojarse en Villa Caunedo, en pleno Parque de Somiedo, donde pudieron encontrar la tranquilidad y privacidad deseada manteniéndose a poca distancia de los sets de rodaje. "Para nosotros es motivo de orgullo que nos hayan escogido entre toda la oferta del concejo y estamos supercontentos", declaraban este verano Miguel Palacio Hurle y su mujer, Mónica Lorences Lomas, regentes del alojamiento.

"Es gente supercercana. El director me contó que le encanta la zona y le gustaron nuestras instalaciones por ser diferentes. Esta ubicación les permitió estar cerca de todo y, a la vez, aislados", comentaba satisfecho su propietario. Ello supuso además una dinamización económica para la zona, con un incremento de la actividad rural y en restauración, como contrataciones de personal auxiliar y logístico.

Villa Caunedo / Somiedo

La polémica por los retoques

A raíz de la publicación de las primeras imágenes de la cinta a finales del pasado año, se pudo evidenciar el contraste entre el amarillo que Somiedo vistió durante las grabaciones, como consecuencia de la estación de verano y de la sequía que acusaba el terreno (llegando a tener que suspenderse el rodaje por un incendio que amenazó La Pornacal y provocando la reubicación temporal del equipo en una de las salas del Palacio de Congresos de Oviedo) y el verde intenso bajo un cielo azul que se puede ver en las instantáneas facilitadas por la productora.

Como explicó el tiktoker y divulgador Sowick, refiriéndose al equipo: "No se dieron cuenta de que en pleno agosto, cuando se iba a grabar, el valle no tendría el verde habitual de la primavera. Por eso, el equipo tuvo que poner vegetación artificial dentro del círculo y el resto lo tuvieron que recrear con CGI. El resultado final quedó precioso".

Aunque las redes no tardaron en hacer mofa del asunto: "Es un lugar tan feo que tuvieron que embellecerlo", no tardaron en sucederse los comentarios a favor de la localización asturiana: "La gente que dice que Asturias no es verde es porque no vino a Asturias en su vida, venir primero y luego habláis", "Los asturianos estamos acostumbrados, como cuando vamos a los lagos de Covadonga en pleno agosto", apostillaba otra usuaria.

Se elimina el último rastro del rodaje

Retirar los cierres ganaderos que delimitan las fincas destinadas al pasto para la instalación de los elementos pertenecientes a la película durante las semanas de rodaje fue una de las medidas más notorias. Ante la llegada del invierno, no fue posible realizar ninguna intervención, por lo que es en este momento con la llegada de la primavera que han arrancado las labores de reposición. Esta vuelta a su estructura original simboliza la despedida a toda huella de Los juegos del hambre en Somiedo.

Esta saga cinematográfica es el resultado de la adaptación de la serie de novelas homónimas de la autora estadounidense Suzanne Collins. Con una protagonista adolescente, Katniss, interpretado en la gran pantalla por la actriz Jennifer Lawrence, sus historias han dado hasta la fecha para cinco libros que incluyen la trilogía principal de la saga y dos precuelas. Y es en nuestros paisajes asturianos en los que la productora, en esta ocasión, encontró un entorno que encaja de manera perfecta con la estética de la historia. El propio Ejecutivo autonómico trabajó mano a mano con los responsables para garantizar el máximo respeto al entorno durante las sesiones de grabación. A un reparto encabezado por Joseph Zada, se unen Gleen Close, Jesse Plemens y Ralph Fiennes, quien interpretará al presidente Snow, uno de los grandes antagonistas del film. Un elenco de altura para revitalizar una saga que ya ha marcado a toda una generación.