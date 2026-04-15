La comarca Oscos-Eo tendrá su propia ONU: así será el modelo de participación ciudadana pionero en España que estrenará el territorio
La propuesta se enmarca en el proyecto para crear el Plan Integrado de Sostenibilidad, herramienta clave para que los ayuntamientos puedan acceder a ayudas europeas
La comarca Oscos-Eo estrenará una ONU a pequeña escala. Se trata del proyecto "Munrural", un modelo de participación ciudadana inédito en el ámbito rural español. Se plantea para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 16 que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces. Esta propuesta se enmarca en un plan más global de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, a través de la Dirección General de Agenda 2030, para impulsar un Plan Integrado de Sostenibilidad, herramienta básica para que los Ayuntamientos puedan acceder a ayudas europeas.
Sobre la acción "Munrural" cuenta el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, que es un mecanismo de participación “absolutamente pionero, no solamente en Asturias sino en España". Dirigido a la población joven, plantea trasladar el marco de organización de las Naciones Unidas al entorno rural para debatir sobre el futuro.
“Es un pacto por el futuro donde lo importante es establecer consensos y sería la primera vez que se hace en el medio rural”, ha afirmado Ponte, que ve "vital" reforzar el ODS 16 en un contexto de ruptura de consensos internacionales. El "Munrural" dará además proyección a la comarca, igualdad de oportunidades educativas y aportará a la juventud una conexión directa con los procesos de toma de decisiones institucionales.
Ponte ha presentado la iniciativa en la sede del grupo de desarrollo Oscos-Eo en compañía de la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González. La puesta en marcha tanto del "Munrural" como del Plan Integrado de Sostenibilidad supone un desembolso de 30.000 euros.
Herramientas útiles
La viceconsejera ha destacado la labor de su departamento para dotar a los municipios de instrumentos operativos que les permitan acceder a la financiación europea: "Uno de los objetivos que nosotros nos propusimos desde el Gobierno de Asturias era que a través de la Agenda 2030 pudiéramos hacer herramientas que fueran útiles para los ayuntamientos".
Este Plan de Sostenibilidad que se financia es "un elemento obligatorio para poder acceder a las líneas de ayudas de la Unión". De hecho, carecer de esta herramienta supone una "barrera" importante para las entidades locales: "Hoy en día en la Unión Europea para poder acceder a cualquier tipo de subvención te exigen que tengas un plan integral de sostenibilidad. Y eso impide que muchos de los ayuntamientos asturianos se puedan presentar a este tipo de convocatorias".
Por su parte, el alcalde de Taramundi, César Villabrille, que intervino como portavoz del Grupo de Desarrollo Rural de Oscos-Eo ha manifestado el agradecimiento del territorio por ser el punto de partida de estas iniciativas: "Nosotros estamos muy agradecidos de que hayan escogido Oscos-Eo para empezar con este proyecto, que será una herramienta que nos permitirá estar preparados para tramitar nuevas ayudas que vengan en el futuro".
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