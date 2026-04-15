Ely Lee, la violinista naviega que toca en cruceros por todo el mundo: "Hay barcos con teatros increíbles, como un Campoamor o un Jovellanos"

La naviega Elisa Álvarez tiene una vida poco convencional. Conocida por su nombre artístico, Ely Lee, es violinista profesional y está acostumbrada a llenar los más espectaculares teatros. Pero no están en tierra, sino en mar. Y es que esta música que inició su formación en el Conservatorio del Occidente trabaja tocando en cruceros de todo el mundo: "Hay barcos con teatros increíbles, como un Campoamor o un Jovellanos y con una acústica alucinante".

Sus primeros pinitos en los cruceros tuvieron lugar antes de la pandemia. Entonces formaba parte de una banda que tocaba música de ambiente, pero ella soñaba con algo más. Quería tener un show propio y ser cabeza de cartel de los grandes espectáculos que ofertan los cruceros. "Después de la pandemia regresé con la banda, pero llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de crear mi propio espectáculo, así que decidí que era el momento de crecer y buscar otras oportunidades", cuenta. Así que regresó a Asturias y se puso a investigar y a diseñar su proyecto más personal.

Trabajo "desde cero"

"Entre 2023 y 2924 estuve trabajando intensamente. Sabía que para ser cabeza de cartel necesitaba dos espectáculos y me encerré para producirlos", relata. El primero se llama "Rock Symphony" y fusiona la música clásica con el rock, su género favorito. El segundo lleva por título "Cinematic Strings" y está inspirado en música de películas icónicas de la historia del cine. "Los hice desde cero, yo sola", añade, al tiempo que da cuenta de las dudas que le entraron durante el proceso.

"No fue fácil. Fue una inversión importante, me fundí todos mis ahorros sin tener la garantía de que los shows fueran a interesar. Mis padres me apoyaron en todo, pero me llegaron a preguntar ¿estás segura de que va a funcionar?", relata. No lo estaba, pero sí sabía "que todo trabajo tiene su recompensa". Con esa idea se buscó un mánager en Inglaterra para ofrecer su propuesta artística y llegaron los primeros contratos en primavera de 2025. "Empecé a finales de marzo y fue increíble y todo funcionó muy bien", señala tras su primer año en solitario.

Ely Lee posa con una de las bandas de un crucero. / Ely Lee

Una hora de ensayo

La dinámica de trabajo en los barcos tiene una dificultad añadida y es que tiene que realizar su espectáculo con una banda que no conoce. Solo tiene una hora de ensayo para que los músicos entiendan su propuesta. "Yo llego cada vez a un barco desconocido en cualquier sitio del mundo y sé que tengo una hora para hacer la producción", señala. Otra dificultad es la de conectar con el público, que suele ser de lo más variado.

"Lo primero que hago al llegar al barco es preguntar las nacionalidades de los pasajeros. Hago un show que conecta con el público, les cuenta una historia y necesito llegar a ellos. Es importante el idioma, también el tipo de humor para hacerles sentir parte del espectáculo", señala Ely Lee, que siempre cuenta historias a su público y, entre ellas, no falta nunca su procedencia.

"Siempre llevo a Asturias en mis shows", relata la joven, recién llegada de un crucero entre Buenos Aires y Tenerife. Relata que los barcos son variados y también cambian los auditorios, desde los más minimalistas a auténticos teatros clásicos. "El nivel de las producciones y los artistas es altísimo y es algo que sorprende", relata esta profesional que define su estilo como un "crossover" (cruce) entre lo clásico del violín y la música actual.

Ensayo y estudio

Su sede está en Oviedo, donde reside habitualmente y desde allí viaja por todo el mundo. El año pasado estuvo por el Mediterráneo, desde Grecia a Turquía también fue a Canadá a Boston o Barbados. Su trabajo consiste en hacer dos espectáculos con dos pases cada uno durante el viaje y el resto del tiempo aprovecha para conocer un poco los destinos y, sobre todo, para ensayar mucho y estudiar, ya que está estudiando a distancia "Music Bussines" para "conocer el otro lado de la industria, el que no aprendes en los conservatorios".

Su reto a largo plazo es lograr hacer en tierra alguno de sus espectáculos. Sabe que es difícil, pero no imposible: "Me encantaría que mis amigos y mi familia pudieran verme sin tener que irse de crucero". También, como buen "culo inquieto" que es, le gustaría tocar su propia música. Confiesa que no solo hace sus propias versiones, sino que siempre ha compuesto, aunque ahora no tiene tiempo para producir esa música. Los cruceros están en temporada alta y continúa su gira por los mares del mundo.

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Ely Lee es el nombre artístico de la naviega Elisa Álvarez, que desde hace tres años trabaja como violinista en un crucero estadounidense. Y sueña a lo grande, con montar su propio espectáculo y descubrir a los jóvenes la versatilidad de un instrumento, el violín, al que ha dedicado su vida. Se inició en la música a los cinco años y a los seis empezó a tocar el violín en el Conservatorio del Occidente. Cuatro años después descubrió la viola y en 2009 accedió al Conservatorio Superior de Asturias, cuya titulación completó con el master en viola realizado en el Mannes College of Music de Nueva York, ciudad en la que se formó en producción musical.