La escritora Carme Riera en Vegadeo: "Un buen profesor de literatura abre puertas y ventanas; hay que hacer leer a los alumnos cosas que les motiven"

La escritora, catedrática de literatura y académica de la lengua española Carme Riera (Palma de Mallorca, 1948) participó este miércoles en Vegadeo en las jornadas literarias "Mujer y literatura". Se trata de un ciclo enmarcado en el XVIII Foro Comunicación y Escuela que acercará durante dos días a los estudiantes la obra de nueve autoras españolas. "Este Foro es estupendo, ojalá que lo tuvieran otros muchos sitios", señaló Riera, que reivindicó la importancia de fomentar la lectura entre los más jóvenes.

El coordinador del Foro, Luis Felipe Fernández, hizo una advertencia a sus estudiantes antes de empezar la cita en la biblioteca del instituto Elisa y Luis Villamil: "Tenéis delante a una persona excepcional, una gran escritora y catedrática, una eminencia. Ha cogido un avión en Barcelona para estar con vosotros". Esto sí que es cierto, bromeó ante esta última afirmación y antes de entrar en harina con un grupo de estudiantes de bachillerato, citados en la bella biblioteca del centro veigueño.

Un momento de la actividad. / T. Cascudo

Respaldo a las zonas rurales

Alabó Riera los objetivos del Foro de acercar la cultura a las zonas rurales para que los estudiantes del medio rural tengan las mismas oportunidades que los de las zonas más urbanas. "Yo digo que deberían tener más que los de las ciudades. Debemos hacer todo lo posible para que las zonas rurales sigan siendo rurales, porque si no serán tierra de nadie y perderemos unas posibilidades enormes".

La mallorquina se crio rodada de libros aunque, según contó a los estudiantes de Vegadeo, se inició muy tarde en la lectura. Por eso ve fundamental acercar a los niños textos que les interesen. "Me gustaría que los jóvenes estuvieran rodeados de libros, pero los libros, según las nuevas generaciones, crían polvo y no les gustan. Prefieren todo lo que es tecnológico. Pero bueno, mientras lean, me da igual que lean en un aparato. Me importa menos el soporte que lo que la lectura proporciona", señaló Riera a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA.

Carme Riera en Vegadeo. / T. Cascudo

"Posibilidades de viajar" con la lectura

La escritora y profesora percibe que hoy en día los jóvenes leen menos y ve clave la motivación, para hacerles descubrir que sin lectura "se pierden algo importantísimo, se pierden posibilidades maravillosas de viajar a otros lugares, de entender, de hablar con los muertos". En este sentido, da un valioso consejo a los profesores: "Deben ofrecerles leer aquello que realmente les pueda motivar. Creo que un buen profesor o una buena profesora de literatura abre puertas y ventanas". En este sentido, Riera se muestra crítica con las lecturas obligatorias de los centros.

"Creo que El Quijote lo tenía que conocer todo el mundo. Es una animalada hacerle leer a un niño de 12 años El Quijote, pero hay fragmentos estupendos, que le vinculan incluso con la vida de ahora", precisa.

"Las lenguas son riqueza"

Riera escribe tanto en catalán como en castellano y por eso defiende la importancia de proteger las lenguas. Sin entrar a valorar el debate sobre la oficialidad del asturiano y el gallego-asturiano, pues lo desconoce, opina Riera "que las lenguas son riqueza, cristales a través de los que vemos el mundo". La académica, encantada entre los verdes paisajes de Asturias, defiende la necesidad de proteger todas las lenguas porque "cuando muere el último hablante de una lengua, perdemos un tesoro".

El ciclo "Mujer y literatura" del Foro continúa este jueves con la visita simultánea de las escritoras Violeta Monreal, Beatriz Osés, Sofía Rhei, Chiki Fabregat, Isabel Molina, Xulia Santiso y María Teresa Álvarez. Todas mantendrán encuentros con estudiantes de diferentes centros educativos de la comarca y, a las 13.00 horas, se reunirán en el instituto para inaugurar la exposición literaria al aire libre "Mujer y literatura".

Noticias relacionadas

La muestra incluye paneles con fragmentos literarios de las obras de las invitadas, que, a las 14.00 horas, firmarán libros en la biblioteca del instituto veigueño.