Gala solidaria en Tineo para luchar contra el cáncer infantil: cena benéfica, con monólogo y sorteos el 25 de abril
La asociación “Prueba con una sonrisa” organiza en el Palacio de Merás una velada para recaudar fondos a favor de la Asociación Galbán
La asociación tinetense “Prueba con una sonrisa” celebrará el próximo 25 de abril su cuarta Gala Solidaria en Tineo, una cita en la que recaudan fondos para luchar contra el cáncer infantil y que donan a la Asociación Galbán. El evento consiste en una cena benéfica en el Palacio de Merás, en la que los asistentes no solo podrán disfrutar de la comida, sino que también se divertirán con el monologuista Litos Fernández, podrán llevarse algún premio de la veintena que se sortearán, pero, sobre todo, estarán colaborando con una causa solidaria.
El evento comenzará a las 21.15 horas y todas las actividades previstas se irán desarrollando a lo largo de la cena para amenizarla. Un encuentro que también servirá para sensibilizar y concienciar sobre el cáncer infantil y la realidad de las familias con niños enfermos. Aunque insisten en que no se trata de un evento serio, si no que ofrecen la posibilidad de colaborar disfrutando de una velada solidaria y divertida.
“Organizamos este evento anual porque es una forma de dar visibilidad y de concienciar, por eso nos interesa que la gente asista, que el comedor se llene”, señala Sandra Patallo, una de las organizadoras junto a Darío Rodríguez Mayo.
Destacan y agradecen la disposición a colaborar de comercios locales, empresas y particulares con la gala. “Contamos con donaciones solidarias de productos para sorteos y colaboración para el desarrollo de la propia gala”, recalcan. Incluso señalan que son muchas las donaciones que van recibiendo y el interés por inscribirse en una fila cero solidaria, pero insisten en que su intención es lograr llenar el comedor con 200 asistentes.
En las ediciones anteriores lograron recaudar alrededor de 2.500 euros en cada gala solidaria, una cifra que aspiran repetir. La recaudación se logra a través de los beneficios que deja la gala, cuyo precio del vale es de 30 euros, a lo que se suman las donaciones y la participación en los sorteos.
“Es una gala especial, porque es nuestra seña de identidad, haciendo una gala inauguramos la trayectoria de la asociación, y queremos mantener su celebración en Tineo porque aquí nació la iniciativa y queremos aportar un evento al calendario tinetense, dar movimiento al pueblo y dar la oportunidad de participar en una actividad solidaria contra el cáncer infantil”, subraya Darío Rodríguez.
Poder adquirir un vale todavía es posible y puede hacerse a través de la asociación o en el propio hotel restaurante Palacio de Merás.
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