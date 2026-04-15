La Junta General aprueba actualizar el mapa de riesgos geológicos y la mejora del Corredor del Narcea
La moción presentada por Foro no sacó adelante los puntos referentes a la autovía A-63 y su continuidad hacia Ponferrada, que recibió los votos en contra de los diputados de los partidos de izquierda
La Junta General apoya por unanimidad las propuestas de FORO Asturias para mejorar las conexiones del Suroccidente. En concreto, todos los grupos apoyaron la petición de actualizar el mapa de riesgos geológicos, mejorar el trazado, firme y señalización del Corredor del Narcea y ejecutar todas las infraestructuras comprometidas en el Plan de Infraestructuras del Suroccidente. Sin embargo, la moción presentada por el secretario general y portavoz, Adrián Pumares, incluía dos puntos en referencia a la autovía A-63 y su continuidad hacia Ponferrada que se votaron aparte y no fueron aprobados al recibir el voto en contra el PSOE, Convocatoria por Asturies-IU y la diputada Covadonga Tomé.
Durante su intervención, Pumares puso el foco "en el abandono que sufre esta zona y exigió explicaciones al Gobierno de Barbón por los retrasos e incumplimientos en la autovía A-63", que recordó que es "una infraestructura clave para la vertebración territorial". En este sentido, tras la votación hizo hincapié en que los partidos de izquierdas rechazaran los puntos que instaban al Gobierno de España a aprobar un nuevo plan estatal de infraestructuras que garantice la continuidad de la A-63 hasta Ponferrada y su conexión con la A-8 en Canero, así como la realización de una auditoría sobre los procedimientos de adjudicación y ejecución de las obras públicas en Asturias.
No obstante, los grupos respaldaron actualizar el mapa de riesgos geológicos del Principado para mejorar la prevención de argayos, la necesidad de actuar de manera urgente en la AS-15, el Corredor del Narcea, mejorando sus condiciones de trazado, firme y señalización "para garantizar la seguridad sin perjudicar la fluidez del tráfico ni limitar la circulación". Por último, el Parlamento aprobó también exigir la ejecución de las inversiones ya comprometidas en el Suroccidente,” muchas de las cuales siguen pendientes, reforzando así la planificación y el desarrollo de esta zona”.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Muere un hombre de 60 años y resulta herida su mujer tras caer con su coche por un desnivel en Belmonte y quedar atrapados
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Un empresario asturiano ofrece ayuda para evitar el desahucio de una mujer y su hija en La Corredoria
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- Accidente ferroviario mortal en Langreo: fallece un hombre arrollado por un tren cuando cruzaba las vías en un paso a nivel sin barreras en Sama