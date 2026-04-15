La Junta General aprueba actualizar el mapa de riesgos geológicos y la mejora del Corredor del Narcea

La Junta General apoya por unanimidad las propuestas de FORO Asturias para mejorar las conexiones del Suroccidente. En concreto, todos los grupos apoyaron la petición de actualizar el mapa de riesgos geológicos, mejorar el trazado, firme y señalización del Corredor del Narcea y ejecutar todas las infraestructuras comprometidas en el Plan de Infraestructuras del Suroccidente. Sin embargo, la moción presentada por el secretario general y portavoz, Adrián Pumares, incluía dos puntos en referencia a la autovía A-63 y su continuidad hacia Ponferrada que se votaron aparte y no fueron aprobados al recibir el voto en contra el PSOE, Convocatoria por Asturies-IU y la diputada Covadonga Tomé.

Durante su intervención, Pumares puso el foco "en el abandono que sufre esta zona y exigió explicaciones al Gobierno de Barbón por los retrasos e incumplimientos en la autovía A-63", que recordó que es "una infraestructura clave para la vertebración territorial". En este sentido, tras la votación hizo hincapié en que los partidos de izquierdas rechazaran los puntos que instaban al Gobierno de España a aprobar un nuevo plan estatal de infraestructuras que garantice la continuidad de la A-63 hasta Ponferrada y su conexión con la A-8 en Canero, así como la realización de una auditoría sobre los procedimientos de adjudicación y ejecución de las obras públicas en Asturias.

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No obstante, los grupos respaldaron actualizar el mapa de riesgos geológicos del Principado para mejorar la prevención de argayos, la necesidad de actuar de manera urgente en la AS-15, el Corredor del Narcea, mejorando sus condiciones de trazado, firme y señalización "para garantizar la seguridad sin perjudicar la fluidez del tráfico ni limitar la circulación". Por último, el Parlamento aprobó también exigir la ejecución de las inversiones ya comprometidas en el Suroccidente,” muchas de las cuales siguen pendientes, reforzando así la planificación y el desarrollo de esta zona”.