Nueva fase de restauración en las minas de Caunedo: llegan más inversión y mejoras ambientales a Somiedo

La restauración ambiental de las antiguas minas de mercurio de Caunedo, en Somiedo, ha entrado en una nueva fase de intervención enfocada en la recuperación del entorno natural. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias está realizando una inversión de 119.864 euros, financiados con fondos del "Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)" del programa Next Generation EU, que se suma a los 851.676 euros ya invertidos en 2023 para la rehabilitación de las instalaciones mineras, concretamente de las escombreras.

De este modo, la nueva inversión corresponde a una segunda fase de las obras de restauración para integrar los restos de la antigua mina de mercurio "María de la Encarnación" en el Parque Natural de Somiedo y la Reserva de la Biosfera de Somiedo. En la primera intervención, se procedió a eliminar las escombreras con el objetivo de recuperar el estado natural del entorno y eliminar "riesgos ambientales y corregir el impacto provocado por la actividad extractiva del siglo pasado", según la consejería.

Obras y plantaciones

Ahora, las obras se centran en la mejora de accesos, recuperación de zonas forestales degradadas y prevención de incendios forestales en el entorno de la antigua explotación. El objetivo es avanzar en la recuperación de un área de alto valor ecológico, haciéndola "más segura, integrada y preparada frente a riesgos como la erosión o los incendios".

Los trabajos incluyen el desbroce y acondicionamiento de caminos, la mejora del firme y la instalación de sistemas de drenaje para canalizar el agua y reducir el desgaste del terreno. Además, se instalará una marquesina de madera en la zona de descanso junto al acceso a la mina, con el fin de ordenar el uso público y facilitar las visitas sin dañar el entorno natural.

Desde el punto de vista ambiental, se plantarán especies autóctonas como avellanos y abedules, lo que permitirá fijar el suelo, recuperar la vegetación y mejorar la biodiversidad. Esta actuación contribuirá a reforzar la estabilidad del ecosistema a medio y largo plazo.

Las autoridades destacan que estas obras complementan las ya realizadas, que permitieron "estabilizar los terrenos, mejorar el suelo y recuperar la cubierta vegetal para reducir la erosión y proteger el entorno, la fauna y las aguas". Se trata de un paso clave en la rehabilitación progresiva del espacio natural.

Integración en el espacio protegido

La Consejería explica que esta actuación forma parte del modelo de gestión sostenible del Parque Natural de Somiedo, donde "la restauración ambiental, la prevención de riesgos y el uso público ordenado se abordan de manera conjunta". La mejora de accesos, la reforestación y las medidas contra incendios contribuyen directamente al cuidado y resiliencia del espacio protegido.

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Desde esta perspectiva, la recuperación de Caunedo se integra en un modelo que combina conservación de la biodiversidad, protección del paisaje y puesta en valor del territorio, en línea con los principios de las reservas de la biosfera. El Principado refuerza así una estrategia centrada en recuperar áreas degradadas, mejorar su funcionamiento ecológico y garantizar su conservación futura.