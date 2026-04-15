Si quieres comprender mejor los eclipses y estar listo para el fenómeno de agosto, tienes una cita este jueves en Navia

El Liceo de Navia acoge este jueves, a las 18.00 horas, una mesa redonda para comprender la ciencia en torno a los eclipses solares y tener todos los detalles sobre el fenómeno previsto para el próximo mes de agosto y donde Asturias jugará un papel clave por su posición privilegiada. La cita naviega está organizada por la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (FICYT) en colaboración con la Federación Asturiana de Concejos (FACC).

La propuesta del FICYT, entidad dependiente de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, plantea "acercar a la ciudadanía el conocimiento científico en torno a los eclipses solares, en concreto, al que se producirá el próximo mes de agosto y que será visible desde Asturias". En este sentido, añaden, "se ofrecerán claves para comprender este fenómeno y su impacto en la vida cotidiana, así como recomendaciones de interés para la ciudadanía".

La sesión, enmarcada dentro del plan de acción de la entidad para fomentar la transferencia de conocimiento y la cultura científica, tendrá formato de mesa redonda. Participará la directora del FICYT, Mercedes Díaz, junto a representantes del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad de Asturias (IMIB), las Sociedades Astronómicas OMEGA y Cielos Despejados, el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas de España, y el grupo de investigación LLABOR‑SocialLANDScapes de la Universidad de Oviedo.

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Tras la sesión naviega, el FICYT organizará un segundo encuentro en Lastres (Colunga), el próximo 23 de abril.