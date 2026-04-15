Qué ver en la Feria de Muestras de Tineo 2026: 170 expositores, actividades para todos los públicos y novedades

La Feria de Muestras de Tineo 2026 celebrará su XXXVI edición los días 1, 2 y 3 de mayo con una amplia oferta expositiva y un programa de actividades dirigido a todos los públicos, que año tras año la convierte en un esperado escaparate comercial, punto de encuentro y espacio de dinamización económica y social del Occidente.

Nuevamente, la demanda para asistir como expositor a esta cita comercial ha superado la capacidad del recinto ferial de Santa Teresa. En total, se han presentado 239 solicitudes, de las que finalmente participarán 170 expositores, mientras que 71 empresas han quedado en lista de espera, “lo que refleja el elevado interés que despierta el certamen”, destaca la organización.

Los 170 expositores se repartirán por los 4.750 metros cuadrados de espacio interior que tiene el recinto y 7.110 metros cuadrados en el exterior, además de 400 metros cuadrados dedicados a artesanía.

Del total de participantes, 29 corresponden al sector de la artesanía, 33 se ubicarán en el espacio exterior, principalmente vinculados al sector agrícola y ganadero, con presencia destacada de maquinaria agrícola, automoción y suministros, y 108 expositores estarán en el recinto interior, representando ámbitos como la alimentación, el hogar, la construcción o los suministros agrícolas y ganaderos.

El tejido empresarial asturiano vuelve a ser mayoritario, con un 74% de participación, de la cual un 32% corresponde a empresas de Tineo. Por comunidades, Galicia aporta el mayor número de expositores tras Asturias, con 21 empresas, y también habrá presencia de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Valencia, además de dos empresas de Portugal, lo que refuerza el carácter abierto de la feria.

Programación para todos los públicos

En cuanto al programa, la organización destaca que “habrá actividades para todos los públicos”, combinando tradición y ocio. Uno de los espacios centrales será el Rincón Gastronómico, donde la Chosco de Tineo, con Indicación Geográfica Protegida, volverá a tener un papel protagonista. Además de su presencia habitual, contará con un espacio institucional propio donde se mostrarán “todas las ventajas y la versatilidad en cocina de este tradicional producto elaborado artesanalmente”. La programación incluirá showcooking con un cocinero o cocinera de reconocido prestigio, un acto de hermanamiento y una degustación en colaboración con la DOP Cangas.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la instalación de una pista de fútbol 3x3 en el pabellón de actividades, donde se celebrarán torneos durante todo el fin de semana organizados por el Club Villa de Tineo FS.

Asimismo, se pondrá en marcha INNOVA FMT, una iniciativa centrada en la innovación empresarial que, según la organización, busca “dar especial atención a aquellas empresas que presenten productos, servicios o procesos innovadores que impulsen la transformación del sector”. Esta actividad tendrá lugar la mañana del 2 de mayo e incluirá visitas a los expositores participantes, entrevistas en directo retransmitidas en redes sociales y la entrega de un galardón.

Otra propuesta novedosa será el Rutero de la Feria, una acción pensada para fomentar el recorrido por todo el recinto y las compras en distintos stands mediante un sistema de sellos con sorteo diario.

No faltarán citas como el concurso de entibadores o el torneo de bolos en categorías infantil, juvenil y femenina, junto a propuestas para los más pequeños como concursos de pesca, talleres y exhibiciones de baile. La música también tendrá un papel destacado, con estilos variados que van desde lo infantil hasta lo tradicional y el pop.

El recinto dispondrá también de servicio de ludoteca infantil, sala de lactancia y taquillas, mientras que el stand de turismo del Ayuntamiento de Tineo ofrecerá información sobre actividades, experiencias y la riqueza gastronómica del concejo.

Noticias relacionadas

La programación se completa con una zona de exposiciones en la carpa de actividades, dedicada este año a la muestra fotográfica “Tineo en el Progreso de Asturias”. Además, la decoración del escenario principal donde se desarrolla buena parte de la programación ha sido diseñada y realizada este año por los alumnos y alumnas de la Escuela de Selvicultura de Tineo.