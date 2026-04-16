Castropol se prepara para celebrar el Festival de la Ostra con un intenso programa de actividades durante cuatro días

Castropol acogerá del 30 de abril al 3 de mayo una nueva edición del XII Festival de la Ostra “Somos la ostra”, una cita que combina gastronomía, cultura y tradición marinera con una amplia programación dirigida a todos los públicos. Además, durante todos los días del festival, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de ostras al natural a cargo de productores locales, en horario de 12.00 a 15.30 y de 19.00 a 21.30 horas en la carpa del festival.

La inauguración oficial del festival será a las 19.30 horas del jueves 30 de abril, pero las actividades en esa jornada ya comenzarán por la mañana, a las 11.00 horas, con una visita guiada al Centro de Experimentación Pesquera de Castropol y la posterior proyección de una selección de producciones participantes en el Wild Oceans FilmFest, en la Casa de Cultura.

La música tradicional tomará protagonismo con la actuación de la Banda de Gaitas El Penedón, a las 19.00 horas, previo a la inauguración oficial. La jornada culminará con el concierto del grupo “Body & Soul Trío”.

El viernes 1 de mayo, la jornada comenzará con una mesa redonda titulada “Cuando íbamos al mar”, seguida de un showcooking de ostras a cargo del IES Marqués de Casariego. Por la tarde, los asistentes podrán participar en un taller de nudos marineros y volverá a cerrar la jornada la música, en este caso de “The Goodmen”.

El sábado 2 de mayo, la proyección del documental “Ocean with David Attenborough”, ganador en la categoría de documental de la IV edición del Wild Oceans FilmFest, abrirá la jornada, seguido de un showcooking del IES Valle de Aller. Por la tarde, los visitantes podrán embarcarse en una travesía guiada por la ría del Eo y disfrutar del XI Contrarreloj de Traineras. La música de “Los Jimaguas” cerrará el día.

El último día del festival, el domingo 3 de mayo, comenzará con la posibilidad de participar en un taller de llaveros marineros y una visita guiada titulada “Castropol de leyenda”. A mediodía, también tendrá lugar una degustación de ostras “Estilo Peñalba de Figueras”, con la colaboración especial de Avelino Gutiérrez, cocinero y genrente del restaurante Peñalba de Figueras,

El concurso de abridores de ostras, a las 14.00 horas, será uno de los platos fuertes del día, seguido de la entrega de premios y la clausura oficial.

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Además de estas actividades, el festival ofrecerá propuestas paralelas como transporte en lancha por la ría del Eo, una exposición de maquetas de barcos y un concurso fotográfico en redes sociales.