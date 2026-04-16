Detenidas tres personas por allanamiento, robo con violencia y lesiones en una vivienda de Tineo: la motivación de los hechos fue una venganza por celos
El suceso se produjo en agosto y la investigación se desarrolló durante ocho meses, logrando identificar a los presuntos autores: un tinetense de 29 años y dos llaniscos de 29 y 30 años
La Guardia Civil de Asturias ha detenido a tres personas como supuestas autoras de los delitos de allanamiento de morada, lesiones y robo con violencia cometidos en una vivienda del concejo de Tineo. Una detención llevada a cabo en el marco de la “Operación PR-TAUB”.
Los hechos se remontan a agosto del pasado año, cuando tres varones accedieron sin consentimiento a un domicilio habitado por una mujer de 64 años y su hijo de 41. Según la reconstrucción del suceso realizado por la Guardia Civil, una vez en el interior, uno de los agresores retuvo y forcejeó con la mujer, causándole lesiones en una costilla, mientras los otros dos se dirigieron al dormitorio del hijo, donde lo agredieron físicamente. Además, le sustrajeron la cartera, que contenía dinero en efectivo y documentación.
La investigación, que se prolongó durante ocho meses, fue asumida por el Equipo de Policía Judicial de Pravia, que inició las actuaciones con el análisis de imágenes y los testimonios de las víctimas. Precisamente, durante el forcejeo, una de ellas logró retirar el pasamontañas a uno de los asaltantes, lo que permitió su identificación.
Se trataba de un vecino del concejo tinetense de 29 años, al que una vez identificado y detenido, se le incautó el teléfono móvil y, con la correspondiente autorización judicial, se procedió a realizar un análisis de su contenido.
La Guardia Civil detalla que el examen del dispositivo, junto con las declaraciones de los testigos, permitió la identificación de los otros dos presuntos autores, de 29 y 30 años y vecinos de Llanes, que fueron posteriormente localizados y detenidos en dicha localidad.
Según la investigación, el motivo que llevó al principal implicado a organizar los hechos fue “la venganza por celos”, puesto que el hombre que sufrió la agresión habría mantenido una relación sentimental con la actual pareja del detenido.
Los tres detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil de Instrucción de Tineo.
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