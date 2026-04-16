El Foro Comunicación y Escuela del instituto de Vegadeo fomenta la lectura entre el alumnado de colegios e instituto con escritoras de referencia: "Esto es un logro de la escuela pública"

El instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo volvió a convertirse en un espacio vivo para la literatura con la celebración de una de las sesiones del décimo octavo Foro Comunicación y Escuela, esta vez dedicado a la mujer y la literatura. Durante dos intensas jornadas, el centro acogió a "destacadas escritoras", según el coordinador, Luis Felipe Fernández, que compartieron experiencias, reflexiones y lecturas con el alumnado, en un ambiente marcado por la "cercanía y el entusiasmo", según la profesora Mónica Loza.

El encuentro con las autoras dejó momentos de especial conexión entre escritoras y estudiantes. María Teresa Álvarez destacó la importancia del foro como un espacio "fantástico" y destacó el diálogo con los jóvenes. "Ha sido muy interesante el encuentro con los alumnos", explicó, recordando especialmente la actividad en torno a Emilia Pardo Bazán. Uno de los momentos más emotivos fue el paseo literario entre carteles con fragmentos de obras de las escritoras congregadas en Vegadeo: "Es una inyección de vitalidad y de optimismo".

Una sociedad más empática gracias a la lectura

La escritora asturiana incidió en el poder transformador de la lectura: "La literatura te hace ser más empática, te permite conocer personajes y lugares. Me emociona y me encanta que un instituto enseñe esa importancia". También valoró el nivel de las preguntas del alumnado, destacando una especialmente profunda sobre la relación entre la fe de Pardo Bazán y su defensa de las mujeres. Álvarez respondió con convicción: "No hubo un personaje que defendiera más a las mujeres que Jesús de Nazaret".

Por su parte, Beatriz Osés puso el acento en el enriquecimiento mutuo que generan estos encuentros. "Para los escritores, intercambiar impresiones sobre los libros es muy beneficioso; nos anima a seguir escribiendo y a ellos, a leer", dijo. La autora valoró la curiosidad de los estudiantes. A su parecer, "todas las preguntas son interesantes porque demuestran que los alumnos están pensando". Osés destacó el clima acogedor de Vegadeo: "Estamos muy a gusto, todo es fenomenal en Asturias, desde la gente a la comida".

Beatriz Osés, durante el paseo por Vegadeo. / Javier Seijo

La escritora madrileña, que también fue profesora, subrayó la importancia de la unión entre mujeres en el ámbito literario. "Debemos hacer piña y estar en el mismo lado, porque muchas conductas machistas se perpetúan incluso desde dentro", opinó.

Una actividad "enriquecedora" para las dos partes

Desde el centro educativo veigueño, la profesora de Lengua Mónica Loza explicó el alcance de la iniciativa, que ha implicado a alumnado desde Primaria (en los colegios de influencia de Vegadeo) hasta Bachillerato. "Este tipo de actividades aporta proximidad: un autor de un libro puede parecer algo muy lejano, pero así se acerca a la lectura", señaló. Además, destacó el valor del intercambio interpretativo: "Es enriquecedor para las dos partes; incluso las autoras se sorprenden con las lecturas de los alumnos".

El coordinador del foro, Felipe Fernández, recordó que el Foro lleva muchos años "fomentando la lectura y la faceta literaria, trayendo a escritoras de referencia de toda España cuyos libros el alumnado ya conoce". Para Fernández, la exposición literaria y la participación de figuras destacadas consolidan este proyecto con ADN de Vegadeo como "un logro de la escuela pública".

Noticias relacionadas

En las jornadas dedicadas a la literatura participaron finalmente Mónica Rodríguez, Carme Riera, Violeta Monreal, Chiki Fabregat, Beatriz Osés, Isabel Molina, Sofía Rhei, Xulia Santiso y María Teresa Álvarez.