Juan Unibaso, conocido por "Jukai", expone sus creaciones en Navia, su pueblo: "Dibujo desde que tengo uso de razón"

El naviego Juan Unibaso, conocido por su nombre artístico "Jukai", expone por primera vez en solitario y en su casa de Navia. La sala de exposiciones El Liceo acoge una treintena de sus trabajos, en una muestra que permite ver su evolución como artista y también descubrir su estilo ecléctico. Se puede visitar hasta el 30 de abril.

El creador, de 24 años, se define como dibujante, pues dibujar, su pasión, está presente en su vida desde su infancia. "Dibujo desde que tengo uso de razón", cuenta. Con cinco años se recuerda dibujando droides de Star Wars y desde entonces no ha parado de crear. Algunos días le dedica media hora, otros días, hasta doce y quince horas seguidas. "No es por trabajo, es por gusto", señala.

Versatilidad

Unibaso es un artista versátil, capaz de expresarse en diferentes técnicas y lenguajes visuales. De hecho, cuenta, su producción transita "desde planteamientos más cercanos al realismo más tradicional a propuestas de carácter urbano, con referencias visuales más actuales". El naviego apunta que carece de un estilo en particular, por eso es posible encontrar desde óleos hasta dibujos hechos por ordenador. "La exposición va de eso, de mostrar la evolución de los últimos tres años. También incluí alguna de las obras más actuales", relata.

Aunque estudió el bachillerato artístico, se considera autodidacta y le gustaría ganarse la vida como creador. Sabe que lograrlo desde un pueblo asturiano no es cosa fácil, pero, aunque no descarta marcharse una temporada, es feliz en Navia. "De momento hago cosas por encargo, desde un cuadro a un logo, pero estoy intentando que esto sea un modo de vida", señala.

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La primera vez que mostró su trabajo en Navia fue hace dos años al calor de la primera Feria de Ilustración de la villa. De hecho, en ese contexto fue cuando el Ayuntamiento de Navia le propuso hacer una muestra individual. "La feria es una iniciativa muy guay", señala el naviego, que volverá a participar en la tercera edición de la cita.