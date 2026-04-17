¿Qué debes saber para observar el eclipse solar sin riesgos? Las respuestas científicas desde Navia, aquí

Navia vivió un encuentro pensado para mirar al cielo, pero también para hacerlo con "conocimiento, prudencia y curiosidad". La mesa redonda organizada por el Principado para acercar al público los detalles del próximo eclipse solar (12 de agosto, entre las 19:30 y las 21:21 horas) reunió a especialistas de perfiles muy distintos, todos ellos con una mirada complementaria sobre un fenómeno astronómico único y díficil de ver que promete convertir el día en noche durante unos instantes.

La sesión, dirigida por la directora de la Fundación para la Investigación en Asturias, Mercedes Díaz, sirvió para explicar, de forma clara y accesible qué es un eclipse solar, cómo podrá observarse y qué efectos puede tener no solo en quienes lo contemplen, sino también en los animales y en la forma en que las distintas sociedades humanas lo han interpretado a lo largo de la historia.

Público durante el encuentro, organizado en la sala El Liceo de Navia. / Ana M. Serrano

Uno de los participantes fue Juan Fulgencio García, astrofotógrafo especializado en todas las vertientes de la fotografía astronómica, desde la Luna y el Sol hasta los planetas, las estrellas, las nebulosas y las galaxias. Miembro de al asociación Cielos Despejados, fue el encargado de abrir la parte técnica del encuentro. Explicó que un eclipse solar se produce cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean en unas condiciones muy concretas, de manera que la Luna proyecta su sombra sobre una parte de la superficie terrestre.

Esperando desde 1912 para ver algo similar

Durante su intervención recordó además el carácter extraordinario de este tipo de fenómenos. Señaló que los eclipses totales "no se repiten con frecuencia en una misma zona geográfica" y que, en la Península Ibérica, el último eclipse total tuvo lugar en 1912, lo que da idea del interés que despierta un acontecimiento de estas características. ·Es una oportunidad única", dijo. También destacó que la franja de totalidad prevista para esta zona la convierte en un lugar especialmente afortunado para la observación.

Un momento de la mes redonda. / Ana M. Serrano

Pero si hubo una idea que se repitió varias veces a lo largo de la tarde fue la necesidad de observar el eclipse con todas las garantías de seguridad. Cristina Fernández, óptica-optometrista, aficionada a la astronomía y participante en representación del Colegio de Ópticos de Asturias, centró su intervención en la protección ocular.

Explicó que el método más sencillo, económico y práctico para observar el eclipse de forma directa es utilizar gafas específicamente diseñadas para ello, dotadas de filtros capaces de absorber prácticamente toda la radiación visible y la totalidad de la ultravioleta e infrarroja.

No sirven soluciones "improvisadas"

Fernández insistió en que no sirve cualquier solución improvisada y alertó de que métodos caseros muy extendidos, como radiografías, negativos fotográficos, cristales ahumados o gafas de sol, no ofrecen una protección real. También explicó formas indirectas de observación, especialmente útiles para los niños o para seguir la evolución del eclipse durante más tiempo, como la cámara estenopeica o la proyección solar con cartulina.

Junto a ella intervino César Villa, delegado en Asturias del Nacional de Ópticos Optometristas, que abundó en los riesgos de una observación inadecuada. Advirtió de que mirar al Sol sin la protección correcta "puede causar daños irreversibles en la retina, como la llamada retinopatía solar", además de otras lesiones relacionadas con la radiación ultravioleta. Uno de los aspectos más llamativos de su explicación fue recordar que ese daño puede producirse "sin dolor inmediato, lo que hace aún más necesario extremar las precauciones". El mensaje fue rotundo: "disfrutar del eclipse sí, pero siempre con gafas homologadas o con métodos seguros de observación indirecta".

La charla no se limitó al aspecto astronómico o sanitario. También abrió la puerta a otras lecturas del fenómeno. Fredrik Daerum, científico titular del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, aportó una perspectiva centrada en la fauna. Su intervención se centró en cómo los eclipses y otros fenómenos astronómicos pueden influir en el comportamiento de los animales y de otros seres vivos.

"La interrupción brusca de la luz puede provocar distintas respuestas: desde animales que no alteran su conducta hasta otros que activan comportamientos propios de la noche o muestran señales de confusión", dijo. Subrayó además que no existe un patrón único y que la reacción puede variar según la especie e incluso según el individuo.

Fredrik Daerum durnate su intervención, centrada en el impacto del eclipse en la fauna. / Ana M. Serrano

El componente humanístico lo aportó Pablo López, miembro del grupo Llabor-Social-LandScape, cuyas investigaciones se centran en los paisajes rurales y la arqueología.

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Su intervención invitó a ampliar la mirada y a pensar en cómo los eclipses "han sido interpretados por el ser humano a lo largo del tiempo". Recordó que el fenómeno "es siempre el mismo, pero no así las sociedades que lo observan", que lo han revestido de "significados distintos según sus creencias, temores o conocimientos".