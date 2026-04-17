La Feria del Libro de Navia 2026: programación, autores y actividades del 25 y 26 de abril

Navia transformará el centro de su villa en un espacio de encuentro entre autores, ilustradores, editoriales y lectores con motivo de la celebración de la XVII Feria del Libro y la III Feria de la Ilustración, que se desarrollará los días 25 y 26 de abril.

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Navia explica que, bajo el marco conmemorativo del 125º Aniversario del fallecimiento de Ramón de Campoamor, la programación de este año destaca por “su transversalidad, uniendo la literatura con las artes plásticas en una propuesta que busca fomentar el hábito lector y el apoyo a la industria creativa local y regional”.

A modo de introducción a la propia feria, el viernes 24 de abril, a las 20.00 horas, el Cine Fantasio acogerá el espectáculo "Madness. Un delirio musical". La actividad oficial comenzará el sábado 25 de abril a las 11.00 horas, con la apertura de la feria en el Casino de Navia.

Además, durante la mañana, el Cine Fantasio será el escenario de presentaciones literarias, como el thriller psicológico "48 horas en Navia", de Santiago Chova Gomis, y la obra de cuentos "Horas contadas", de Diego Encinas.

La tarde se dedicará a la ilustración y al público familiar. Entre los actos programados destaca la presentación del álbum ilustrado "Matilde y sus viajes", de Patricia de Castro, y la conferencia del diseñador Juan Jareño. La jornada concluirá con la presencia de Juan Méjica, quien presentará sus poemarios "Pandémica" y "Órgica".

El domingo, la feria pondrá el foco en el talento local con un encuentro cercano con la ilustradora naviega Luján Fernández, quien compartirá su trayectoria y dirigirá un taller de dibujo creativo para niños.

Además, a las 17.15 horas, la periodista y escritora María Teresa Álvarez presentará su última novela histórica "Partida de reinas". Tras las presentaciones de Xurde Portilla Lejarza, José Luis Enríquez y Gema Álvarez, la feria se cerrará con la entrega de premios del XVII Concurso de Marcapáginas y el galardón al mejor expositor de ilustración de esta edición.

Durante todo el fin de semana, el Casino de Navia funcionará como un laboratorio creativo con talleres de mindfulness, ilustración de chapas, construcción de flores recicladas y dinámicas literarias dedicadas a Gloria Fuertes.

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Además, los visitantes podrán recorrer los stands de editoriales y librerías como Hoja de Lata, Pez de Plata o Pintar-Pintar, y conocer de cerca la obra de 15 ilustradores y artistas que expondrán sus trabajos en las diferentes plantas del Casino de Navia y su plaza.