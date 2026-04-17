Navia se vuelca con el rugby inclusivo en una jornada de deporte sin barreras
Con esta iniciativa, el concejo busca liderar la promoción de un deporte inclusivo y accesible en el Occidente, destacando el valor del trabajo en equipo sin límites
Navia fue escenario esta semana de una jornada diferente, de esas que trascienden lo puramente deportivo. El rugby inclusivo fue el gran protagonista de una cita que combinó formación, práctica y convivencia. El mensaje era claro: "la inclusión no es solo un objetivo en el deporte, sino un compromiso social necesario".
La actividad arrancó en el Liceo de Navia con una charla formativa a cargo de Charlie, del equipo All Llanera Mixed, y del árbitro Marcelo Chorny. Ambos incidieron en la importancia de construir "espacios deportivos accesibles" para todos y en el papel del rugby como herramienta para fomentar la igualdad y la integración.
Lejos de un formato competitivo, la jornada se desarrolló como un encuentro participativo en el que usuarios de los centros CAI Canero, Adinora y Fundación EDES compartieron campo con jugadores de clubes de referencia como el All Rugby Mixed, Gijón Rugby y Belenos Rugby.
Ya sobre el césped, los asistentes se iniciaron en los fundamentos del rugby a través de ejercicios básicos y dinámicas de pase. Lo importante fue el "ambiente", ya que la sesión estuvo marcada por el apoyo constante entre compañeros, el trabajo en equipo y el respeto mutuo.
Las ó imágenes de complicidad y aprendizaje compartido comunicaron más que las palabras. "Cuando se juega en equipo, no existen límites", fue una de las ideas que sobrevoló durante toda la jornada.
Con iniciativas como esta, Navia quiere capitanear la apuesta por un deporte inclusivo y accesible en el Occidente.
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