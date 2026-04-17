La presidenta del Congreso anima al alumnado de Vegadeo a implicarse en la democracia y admite que la crispación política ofrece una imagen "nefasta"

La visita de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, al Instituto de Enseñanza Secundaria Elisa y Luis Villamil de Vegadeo dejó este viernes una defensa cerrada de la educación pública, varias reflexiones sobre el momento político actual y, sobre todo, un diálogo directo con el alumnado de Bachillerato, que planteó preguntas sobre participación ciudadana, neutralidad institucional y los retos de la política en un contexto de creciente polarización.

La responsable institucional, la tercera más importante del país por su cargo tras el Rey y el presidente del Gobierno, abrió su intervención con un mensaje dirigido a los jóvenes y centrado en el valor de la enseñanza.

Andrea González entrega un recuerdo del Foro a la presidenta del Congreso. / Ana M. Serrano

"La educación es el arma más potente que tenemos para conseguir igualdad de oportunidades en la vida", señaló, antes de reivindicar la escuela pública como herramienta para que el futuro de una persona dependa de su esfuerzo y capacidades, y no del lugar en el que nace o de la familia de la que procede.

"Soñar alto"

En su intervención animó a los estudiantes a no dar nada por escrito. "La vida la escribimos cada día", dijo al público, al tiempo que pidió a los adolescentes que "sueñen alto" y trabajen por sus objetivos. La presidenta recordó además su propia trayectoria política para insistir en que es posible alcanzar metas que en otro tiempo parecían fuera del alcance de muchas mujeres.

Foto de familia de la jornada. / Ana M. Serrano

A partir de ahí, explicó de forma general el funcionamiento del Congreso de los Diputados, al que definió como "el corazón de la democracia española". Repasó su papel en la elección del presidente del Gobierno, el control al Ejecutivo y la tramitación de leyes. También defendió medidas impulsadas durante esta legislatura para acercar la Cámara a la ciudadanía, como el uso de las lenguas cooficiales, el plan de accesibilidad o la apertura de nuevos espacios de participación.

El esperado turno de preguntas

Pero uno de los momentos más destacados de la mañana llegó con el turno de preguntas del alumnado de primero y segundo de Bachillerato, en el que los estudiantes tomaron la palabra para llevar el debate al terreno de las preocupaciones actuales.

La primera intervención fue la de Noa Fernández, que preguntó qué papel puede desarrollar la ciudadanía, y en especial la juventud, más allá de votar cada cuatro años. La presidenta reconoció que el Congreso todavía no tiene suficientemente regulados mecanismos estables de participación directa, aunque subrayó que se está avanzando en esa línea a través del llamado plan de Congreso abierto.

Alumnos durante la sesión divulgativa con la presidenta del Congreso.- / Ana M. Serrano

En su respuesta, destacó varias iniciativas puestas en marcha en los últimos tiempos, como el trabajo con plataformas de infancia y adolescencia, la colaboración con UNICEF o la celebración del primer pleno de infancia y adolescencia en el hemiciclo, en el que participaron cientos de jóvenes.

También abrió la puerta a que futuras experiencias de participación juvenil puedan contar con alumnado del occidente asturiano, aludiendo expresamente al compromiso demostrado por centros como el de Vegadeo. De hecho, esta fuemuna de lsa peticiones del coordinador, Luis Felipe Fernández. Se hará realidad el próximo curso.

"Más pendientes del tuit"

La segunda pregunta, formulada por María José Jiménez, se centró en la evolución del debate político en los últimos años y en cómo se mantiene la neutralidad institucional en medio de la crispación. Fue entonces cuando la presidenta realizó una de sus valoraciones más rotundas de la jornada al asegurar que la imagen que a veces traslada la política "es nefasta".

Admitió incluso sentir "vergüenza" por algunos comportamientos vistos en el Congreso y puso como ejemplo reciente la expulsión de un diputado durante un pleno. A su juicio, hay representantes que acuden a la Cámara más pendientes de "hacerse un tuit o un vídeo"que de debatir o alcanzar acuerdos. También alertó del impacto de la desinformación y de una dinámica pública en la que, dijo, todo parece reducirse a posiciones extremas, sin espacio para matices.

Por la izquierda, Francina Armengol, Luis Felipe, Aida Fernández y Beatriz Redondo. / Ana M. Serrano

Pese a ello, defendió que el acuerdo sigue siendo posible y recordó que en esta legislatura se han sacado adelante reformas importantes, entre ellas la del artículo 49 de la Constitución.

El tercer turno fue para Pablo Villar, que preguntó por los principales retos de la Presidencia del Congreso y por las reformas necesarias para adaptar la institución a los cambios legales y tecnológicos de los últimos año. En su contestación, la presidenta incidió en la necesidad de que el Congreso sea un espacio "donde se haga política de la buena", más accesible, más representativo y más cercano a la ciudadanía.

En ese punto enlazó con algunas de las medidas que ya había mencionado en su exposición, como el plan de accesibilidad del Congreso para garantizar la participación en igualdad de condiciones de personas con discapacidad, o la voluntad de visibilizar el papel de las mujeres en la hstoria de la institución.

La charla dejó una mañana de marcado tono pedagógico. Francina Armengol descubriró una placa a la entrada del centro educativo que recuerda la mayoría de edad de la iniciativa de divulgación y visitó la exposición que muestra con imágenes el recorrido del Foro Comunicación y Escuela.

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Estuvo acompañada por la Consejera de Educación, Eva Ledo, los alcaldes de Castropol y Vegadeo, Francisco Javier Vinjoy y César Álvarez, y la directora del instituto, Mercades Martínez, entre otros miembros de la comunidad educativa. Un papel importante tuvieronlas profesoras Beatriz Redondo y Aida Fernández.