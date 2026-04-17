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El último mercado semanal de abril en Vegadeo se cambia de ubicación: se trasladará a la avenida del Suarón por un motivo “excepcional”

El paso de la Vuelta ciclista a Asturias por la capital veigueña obliga a hacer las modificaciones para “garantizar la seguridad”

Plaza del Ayuntamiento de Vegadeo.

Plaza del Ayuntamiento de Vegadeo. / Ayuntamiento de Vegadeo

Demelsa Álvarez

Vegadeo

Vegadeo será uno de los concejos por los que transcurrirá una de las etapas de la 68.ª edición de la Vuelta a Asturias, que se desarrollará del 23 al 26 de abril en cuatro etapas. El esperado evento deportivo, también supondrá algunos cambios en la rutina de la capital del concejo para recibir a los ciclistas el próximo 25 de abril. Entre ellos, el Ayuntamiento de Vegadeo ha anunciado que se trasladará el mercado semanal a la avenida del Suarón (zona de Noveledo).

El Consistorio detalla que la motivación del cambio del mercado es el poder garantizar “la seguridad y el desarrollo de la etapa deportiva” y pide disculpas por las molestias que la modificación pueda ocasionar a la vez que recuerda que recibir la Vuelta a Asturias es “una oportunidad clave para promocionar el concejo y el Occidente”.

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La Vuelta a Asturias arrancará el jueves 23 de abril con una etapa entre Oviedo y Benia de Onís, de 155 kilómetros; continuará el viernes 24 con la jornada entre Llanes y Pola de Lena, de 140 kilómetros; seguirá el sábado 25 entre Figueras y Vegadeo; y concluirá el domingo 26 con salida en Lugones y meta en Oviedo, en la calle Uría.

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