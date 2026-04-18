Cudillero verá como dos grúas levantan su pasarela peatonal del puerto para someterla a una reparación integral
Los trabajos, impulsados por la Consejería de Movilidad, servirán para renovar el aspecto del puente y revisar su estado y seguridad
El puerto de Cudillero afrontará en los próximos días la reparación integral de su pasarela peatonal, una infraestructura clave para la movilidad diaria en la villa pixueta. Los trabajos, impulsados por el servicio de Puertos de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, buscan garantizar la seguridad y el buen estado de una estructura muy transitada.
El alcalde, Carlos Valle, explicó que se trata de "unos trabajos de conservación y mantenimiento de la pasarela del puerto" necesarios tras años de exposición a las duras condiciones del entorno marítimo. "Es una pasarela que se puso hace muchos años y cuyos materiales, en contacto con el mar, pueden estar en mal estado", señaló.
Estructura de unos 50 metros de longitud
La intervención consistirá en la retirada completa de la estructura, de unos 40 o 50 metros de longitud, mediante el uso de dos grúas y su traslado en una góndola a otro punto del propio puerto, donde se llevará a cabo la reparación. "No se desmonta en piezas, se quita al completo con dos grúas y se lleva a una zona del puerto donde se trabajará in situ", detalló el regidor.
Entre las actuaciones que se llevarán a cabo para reformar la pasarela será la de renovar el hormigón de la parte superior, que presenta "un notable deterioro". El hormigón está situado sobre una base metálica que se estima que también requerirá de una intervención debido a la corrosión provocada por el salitre.
Renovada antes del verano
La pasarela, de uso exclusivamente peatonal, fue construida en su día para mejorar la seguridad vial en una zona especialmente delicada. "Antes la gente iba por la carretera, en una curva complicada. Con esta pasarela se garantizó un acceso peatonal seguro", recordó Valle. Hoy en día, añadió, "todos los peatones que pasan a Cudillero pasan por ahí, sí o sí".
El objetivo es que la infraestructura esté completamente renovada antes del inicio del verano. "Queremos tenerla lista, revisada y rejuvenecida antes de lo gordo del verano", subrayó el alcalde.
Durante el tiempo que duren las obras, el Ayuntamiento habilitará un itinerario alternativo para peatones, garantizando la seguridad sin afectar al tráfico rodado. "Se va a establecer una alternativa peatonal momentánea con señalización y separación física entre peatones y vehículos, sin alterar la circulación", explicó.
Valle valoró de forma positiva la actuación impulsada por el Principado: "Son estructuras que tienen años y es necesario mantenerlas al día. Se trata de garantizar la seguridad y, a la vez, dar un lavado de cara a un espacio muy visitado y transitado".
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