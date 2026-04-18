Muere de un infarto un aficionado del rally Villa de Tineo: recibió atención médica inmediata, pero no fue posible salvar su vida
El suceso tuvo lugar por la tarde en el conocido como tramo de Campiello y la organización habilitó de inmediato un itinerario alternativo
El XLV Rally Villa de Tineo se tiñó de luto en la tarde de este sábado con el fallecimiento por infarto de un aficionado. El suceso tuvo lugar en el conocido como tramo de Campiello, uno de los habituales de esta cita del motor. El hombre, del que no ha trascendido su identidad, fue atendido en el lugar del suceso por los sanitarios desplazados para cubrir esta prueba automovilística.
La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, señala que es un suceso fortuito que lamentan enormemente. Sin embargo, deja claro que nada tiene que ver con la organización del rally a cargo del Tineo Auto Club. En este sentido, alabó la excelente respuesta de la organización, que rápidamente clausuró el tramo donde tuvo lugar el suceso.
"El equipo médico del rally le dio atención médica inmediata al hombre y, al momento, se habilitó un desvío alternativo por respeto a la persona fallecida y a sus familias. Se planificó todo al milímetro y hay que dar un diez a la organización", señala la primera edil, que desconoce la identidad del fallecido.
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