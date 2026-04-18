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Del Pico Mosqueiro al castro de San Chuis: Allande desvela los once mejores lugares para ver el eclipse

El Gobierno local defiende que el objetivo es "facilitar tanto a vecinos como a visitantes la experiencia de disfrutar del cielo nocturno en un entorno natural privilegiado"

Lucía González muestra el mapa.

Lucía González muestra el mapa. / Ayuntamiento de Allande

T. Cascudo

Allande

El Ayuntamiento de Allande, en colaboración con la empresa Allande Stars, presentó este sábado su mapa astronómico. Se trata de una herramienta, señala el consistorio, "pensada para dar a conocer los mejores lugares del municipio desde los que observar el cielo". Además, presta especial atención al eclipse solar previsto para el 12 de agosto y señala un total de once emplazamientos idóneos para su observación.

Los citados once emplazamientos son variados, desde el entorno del santuario de Bedramón, al Pozo de las Mujeres Muertas, pasando por el Pico Mosqueiro o el castro de San Chuis. El puerto del Palo o el Pico Marta son otros de los lugares desde donde se puede tener una buena observación.

A la izquierda, un momento de la intervención de Mariví López.

A la izquierda, un momento de la intervención de Mariví López. / Ayuntamiento de Allande

El acto de presentación tuvo lugar en la Casa de Cultura de Pola de Allande, donde se explicó "que este mapa recoge distintos puntos repartidos por el concejo, seleccionados por su buena visibilidad y la baja contaminación lumínica". El objetivo, añaden, es "facilitar tanto a vecinos como a visitantes la experiencia de disfrutar del cielo nocturno en un entorno natural privilegiado".

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En la presentación se mostró a los vecinos tanto el póster físico diseñado como el formato digital del mapa, que ya está disponible en la web www.visitaallande.com. El Ayuntamiento, representado por la alcaldesa, Mariví López, señala que "esta iniciativa busca reforzar la apuesta por el turismo sostenible y el astroturismo en la zona".

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