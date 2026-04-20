Comienza la obra de emergencia en el paseo marítimo de Navia: medio millón de euros y cuatro meses de actuación para proteger una zona clave de la villa

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado este lunes las obras de emergencia para estabilizar la escollera del paseo marítimo de Navia, una infraestructura que resultó seriamente dañada por los temporales de mar del último invierno. En concreto, se actuará en un tramo de 240 metros con una inversión de 475.217,82 euros y un plazo aproximado de actuación de cuatro meses.

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, se acercó a Navia para conocer esta actuación y defendió la rápida respuesta del Gobierno central. "Hay un problema serio de seguridad a raíz de los temporales de este invierno, desde diciembre a febrero, que provocaron que la escollera se debilitara y pusiera en riesgo el paseo marítimo y también un emblema de Navia como es La Poza", señala Lastra, que espera que los trabajos solucionen este problema.

Rápida respuesta

Lastra, acompañada por el jefe de la Demarcación de Costas, Fernando de la Torre, subrayó que "la rapidez con la que hemos actuado deja ver que este Gobierno actúa cuando tenemos conocimiento de los problemas para resolver". De la Torre precisó que la actuación consistirá en actuar en la escollera que sostiene el paseo marítimo: "Se hará un refuerzo en la base de la escollera para evitar que todo ese material que está protegiendo el paseo se siga deslizando hacia el lecho de la ría y conseguir detener estos desperfectos. Después se reconstruirá la escollera según su estado previo".Se va a actuar en un tramo total de 240 metros, si bien el tramo "crítico" es de 120 metros.

Por su parte, la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, agradeció la rápida respuesta del ente ministerial. El Gobierno municipal remitió el pasado febrero unas imágenes del estado "alarmante" que presentaba este trecho del paseo y Costas trasladó a técnicos a la zona para evaluar la situación. La primera edil defiende la necesidad de frenar el deterioro de la escollera para que este enclave tan querido por los naviegos no sea peligroso. "Este es un sitio de práctica deportiva, de paseo, con una actividad enorme, todos los días del año y a todas horas", señaló la alcaldesa.

Pendiente la mejora del espigón

De manera paralela, Fernández subrayó la necesidad de actuar en el espigón que separa la ría de la playa, el punto donde concluye este paseo y que también presenta un estado de deterioro por el impacto del mar. En este caso, la competencia no es del Estado, sino del Principado, en concreto de Puertos. "Si el espigón estuviera funcionando el impacto del mar no sería igual en esta zona del paseo", señala la primera edil, que sigue reclamando una solución para el espigón.

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El paseo marítimo discurre paralelo a la ría de Navia y conecta el centro de la villa de Navia con la playa y el entorno de La Poza. Es una zona de paseo habitual para vecinos y visitantes.