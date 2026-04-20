Corte total al tráfico en el puente de Naraval: su ampliación inicia la parte final de la mejora del tramo Navelgas-Naraval

Las obras de renovación integral del tramo Navelgas-Naraval (Tineo), de la carretera AS-219 que une Luarca con Pola de Allande, están llegando a su final. La última intervención de cierta envergadura, ya que obligará a cortar la circulación de la vía, será la de reforma y ampliación del puente de entrada al pueblo de Naraval. La Consejería de Movilidad informa que el corte total de la carretera en ese punto se producirá la noche de este martes, desde las 22.00 horas del 21 de abril, a las 6.30 horas del miércoles día 22. La alternativa para viajar entre los concejos de Valdés y Tineo es por la carretera nacional N-634, de La Espina (Salas) a Luarca.

El puente, que sirve para salvar el río Navelgas, tiene alrededor de unos 20 metros de distancia y suponía una estrechez considerable de la carretera regional a la entrada del pueblo, por lo que la actuación principal es la ampliación de su tablero. Colocación que se llevará a cabo durante la noche del corte de tráfico, mientras que en las semanas previas se ha estado reforzando la base del puente.

Tras dotar a la vía de un puente más ancho, aún faltará concluir la pavimentación hasta el final del tramo en el que se intervino, en dirección a Luarca y en la intersección hacia la localidad de Paredes, así como su pintado. Mientras que en la propia localidad de Naraval, el paso de la carretera ya está transformado en una travesía con aceras a ambos lados.

Travesía de Naraval con las aceras ya colocadas. / R. D. Á.

La obra se retomó el verano de 2024 por segunda vez, la primera se había iniciado en 2019, pero se paró un año después por un desacuerdo con las expropiaciones de fincas para utilizar como depósitos de material. Con un plazo de 24 meses, el proyecto supone la mejora del trazado de los 3,75 kilómetros que separan las localidades de Navelgas y Naraval. El principal cambio es el ensanche de la calzada hasta los 6,30 metros y la rectificación del trazado de algunas curvas. El presupuesto de la intervención es de 3.617.900 euros.

Los vecinos celebran ver el final de la obra acercarse después de tantos años reclamándola y los problemas derivados de las primeras expropiaciones. "Ya era hora de que llegara este momento", celebra el vecino Manuel Fernández, que recuerda que en 2015 ambos pueblos tinetenses organizaron una movilización, además de otras reivindicaciones para reclamar el arreglo del vial, que es clave para la comunicación del Suroccidente con la costa. Para disfrutar del arreglo de los cuatro kilómetros que separan ambas localidades han tenido que esperar más de 10 años, pero asegura que visto el resultado ha merecido la pena.

No obstante, recuerda que la reclamación no finaliza con esta obra, sino que la zona seguirá solicitando al Principado que la renovación integral de esta carretera se lleve hasta Luarca, que sería lo que faltaría por actualizar de este largo vial que llega hasta Pola de Allande.

"Ahora mismo la zona va a quedar muy bien, pero es un eje muy importante para el interior y tiene que continuar hasta Luarca", reivindica Fernández.

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Recuerda, además, que a nivel municipal ya se ha licitado el arreglo de la carretera hacia Paredes en el tramo tinetense, por lo que las obras de mejora de esta conexión con el concejo valdesano comenzarán en poco tiempo.