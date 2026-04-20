Luz verde ambiental a la reordenación del muelle de Figueras, incluida la construcción del dique exterior permanente

El Principado acaba de dar luz verde ambiental al proyecto de remodelación integral del puerto de Figueras (Castropol), una obra en tramitación desde 2021. La actuación, que tiene por objetivo principal mejorar la protección frente a los temporales, incluye como principales obras la construcción de un dique exterior permanente de 185,80 metros de longitud y la unificación y reordenación de las dársenas pesquera y deportiva de este puerto enclavado en plena ría del Eo.

Cabe recordar que el proyecto generó división de opiniones en la comarca. Por un lado, cuenta con el respaldo del Club Náutico de Figueras, que lleva años reclamando la protección del puerto, y de la asociación vecinal As Figueiras, que llegó a hacer una consulta entre sus socios. También el Ayuntamiento de Castropol defiende la actuación. Sin embargo, en 2023 nació la asociación BioEo para canalizar la oposición a esta obra por el impacto que a su juicio generaría en la ría del Eo. También la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies se opuso a la obra y ha vuelto a recordar el "impacto ambiental significativo en un espacio singular y protegido para obtener un beneficio exclusivo para las embarcaciones deportivas".

Vigencia de 4 años

La Consejería de Medio Ambiente, Movilidad y Gestión de Emergencias firmó el visto bueno ambiental el 30 de marzo. La resolución, con una vigencia de cuatro años, declara ambientalmente viable la alternativa D4-02, es decir se opta por un dique exterior de alineación recta y por una ordenación interior con dos zonas delimitadas divididas por un pantalán de reparto. Eso sí, se establecen condiciones especiales para la protección del entorno.

El documento firmado por Movilidad indica que la decisión de construir un dique exterior permanente busca dar carpetazo a "los problemas de abrigo y de mantenimiento que presenta el actual dique flotante". Este dique, añaden, "tiene unas dimensiones claramente insuficientes para el nivel de oleaje que tiene que soportar, por lo que se produce agitación dentro de la dársena debida tanto a la transmisión del oleaje como al rebase del oleaje".

Además de construir un nuevo dique está previsto demoler el muelle central actual de 292 metros cuadrados y casi ocho metros de alto que separa la zona pesquera de la deportiva. La nueva dársena se organizará en dos zonas, una de 84 plazas y otra con capacidad para 40 embarcaciones. Además, se habilitará un pantalán para las embarcaciones pesqueras, con siete plazas.

Cuidado al dragado

Esta reestructuración del puerto incluye dos tipos de dragado: uno para la construcción del nuevo dique y otro para mantener el calado en la dársena interior. En la zona del dique de abrigo "será preciso dragar un área de 16.673,40 metros cuadrados" hasta una profundidad de cinco metros en la parte exterior. Por su parte, en la zona interior se dragará hasta los dos metros en un área de 12.510.30 metros cuadrados, "ya que con la nueva reordenación de las instalaciones el calado no es suficiente para la adecuada operatividad del puerto".

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Dada la importancia del dragado, el documento ambiental incluye varias condiciones en su ejecución. Por ejemplo, que estas tareas se realicen "preferiblemente durante la bajada de la marea y evitando los días con una mayor intensidad de viento u oleaje", así como adoptar medidas protectoras que eviten afecciones a la fauna y flora del espacio. Asimismo se intentará reducir la afección a los cultivos marinos de la ensenada de La Linera y, por ello, se pide, entre otras medidas, evitar el verano para el dragado "ya que se trata del momento en que los moluscos están en un estado fisiológico muy delicado".