Miou quiere subirse al bus escolar con todos los derechos: "Cumplimos los requisitos y deberían ser los políticos los que defendieran este servicio"

"No nos vamos a rendir, vamos a luchar para tener una solución". Es el aviso de las familias de Miou, en Vegadeo, que llevan desde septiembre en pie de guerra para lograr que se reconozca de manera oficial la ruta del transporte entre esta localidad y el colegio público Jovellanos. Defienden el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para contar con este servicio y exigen responsabilidad a los políticos.

"Se llenan la boca hablando de despoblamiento del medio rural y a la hora de la verdad nos encontramos con situaciones así. Detrás de estos niños vendrán otros, así que vamos a luchar por los servicios del pueblo", señalan las familias afectadas. Denuncian la falta de transparencia y claridad por parte de los dirigentes políticos y se sienten solas en esta lucha que se está dilatando demasiado. "Nadie nos facilitó nada y no tenemos respuestas por escrito", añaden.

Cierre de la escuela en 2004

Volviendo al principio de este asunto, cabe explicar que los seis niños afectados empezaron el curso con normalidad y con el servicio de transporte del que Miou disfrutó desde el cierre de su escuela en 2004. Sin embargo, un problema en la adjudicación de la ruta hizo que los técnicos advirtieran una irregularidad: la ruta partía del núcleo de Louteiro y en ese pueblo ya no quedan niños. En el siguiente, que es Miou, hay seis, pero está calificado en el plan general de ordenación como urbano. Conclusión: se les deniega el transporte y el acceso al comedor gratuito.

Mientras se resuelve la situación, se aplicó una solución temporal que pasó primero porque el Ayuntamiento de Vegadeo pagara la ruta y, desde diciembre, la Dirección de Reto Demográfico. Sin embargo, perdieron su derecho a comedor gratuito. Por ello, las familias quieren una solución a largo plazo. "En todos los centros cuando haces la matrícula sabes los servicios de los que dispones, a nosotros nos piden que lo hagamos a ciegas porque no sabemos aún si tendremos transporte o comedor el próximo curso y en el actual nos ofrecieron transporte y comedor y después nos lo quitaron", indican.

Sin aceras

Su primera batalla es la de demostrar que no son un núcleo urbano y esgrimen la ausencia de aceras o de alumbrado público de este núcleo de 102 vecinos comunicado con Vegadeo por una carretera estrecha, llena de curvas y sin aceras o arcén para el peatón. "Parece que ese asunto está solucionado, pero nos dicen que no cumplimos la distancia mínima de 1.500 metros al centro y queremos saber desde dónde está medido porque las casas más alejadas están a 1.700 metros", explican. La propia consejera de Educación, Eva Ledo, propuso al presidente de la Ampa del Jovellanos, Alejandro Murias, el envío de un estudio topográfico que acredite las distancias y las familias ya lo han encargado.

El tercer requisito para tener transporte es el del mínimo de alumnos y ese lo superan con nota: este curso hay seis alumnos de los tres que se exigen como mínimo y el próximo curso serán siete. "Es un pueblo con muchos niños y debería ser la Administración local la que luchara por nosotros. Cumplimos con todo y queremos lo mismo que los demás", señalan.

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Otro dato para este rompecabezas es que los dos alumnos del pueblo que van al instituto sí tienen transporte. El transportista que los lleva hace la ruta provisional que paga Reto Demográfico y está dispuesta a coger el trayecto si sale oficialmente a licitación. Las familias tienen claro que solo hay un camino para la solución y se llama "voluntad política".