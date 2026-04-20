Nuevos pasos para la construcción del ansiado centro de salud de Castropol: el consistorio tala la finca donde se levantará el centro

El Ayuntamiento de Castropol acaba de poner en marcha los trabajos de limpieza y acondicionamiento de la finca que cederá al Principado para la construcción del nuevo consultorio del concejo. El nuevo equipamiento, de 772 metros cuadrados, se enclavará en una parcela de 1.700 metros cuadrados ubicada junto al juzgado.

Explica el alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, que los responsables de Salud les solicitaron acometer esta primera tala de los árboles, principalmente eucaliptos, que ocupaban la parcela en cuestión. "Las actuaciones consisten en la corta, extracción y venta de la madera existente, con el objetivo de despejar y preparar los terrenos para la construcción de esta importante infraestructura sanitaria para nuestro concejo", señala.

Estudio previo

De manera paralela, los responsables de Salud ya han encargado el estudio geotécnico previo a la redacción del proyecto. "Ya se ha hecho el trabajo de campo y está en redacción el estudio", precisa el primer edil.

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Vinjoy valora el avance de los trabajos. "Sabemos que no es un proyecto inminente, pero valoramos los avances porque lo importante es que está en marcha. Estamos muy satisfechos y esperamos que dentro de poco sea una realidad", apunta el primer edil castropolense.