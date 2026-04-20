Tapia pone en marcha la "operación farola": este es el trabajo previsto para renovar todos los puntos de luz de la villa

El Ayuntamiento de Tapia acaba de poner en marcha la que se podría denominar "operación farola". Se trata de una iniciativa para restaurar todos los puntos de luz del casco urbano. "Hace treinta años que se pusieron y les toca una vuelta. La idea es rascarlas, darles tratamiento y volver a pintarlas de negro", señala el alcalde de Tapia, Pedro Fernández.

De manera paralela y con cargo a los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística, se va a actuar en los puntos de luz y las barandillas del entorno de la playa de Los Campos. En este caso, están pintadas de azul y se repondrá el mismo tono. Además, está previsto renovar los bancos del paseo marítimo y el puente que cruza el río Anguileiro en la zona de A Xungueira.

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"Después de mejorar las farolas del casco urbano, seguiremos por las de las parroquias", señala el primer edil, que también da cuenta de otras obras que se están acometiendo en el concejo. Es el caso de la renovación del tramo de acera entre el alto de Los Campos y A Volta. En este caso, se completará la acera para mejorar "la accesibilidad y la seguridad de la zona". Del mismo modo está previsto renovar los tramos de pavimento más deteriorados en las calles Santa Rosa y As Casúas, "atendiendo a las necesidades detectadas en estas zonas".