Tineo celebra el Día del Libro con cuentacuentos en sus bibliotecas y un espacio para autores locales
El libro “Siempre ahí. Las enfermeras que cuidan a las personas con cáncer” se presentará el viernes
El área de cultura del Ayuntamiento de Tineo organiza esta semana varias actividades con motivo de la celebración del Día del Libro, el 23 de abril. La biblioteca de Navelgas acogerá la primera, Teatro Plus realizará el cuentacuentos para público infantil “Los tres cerditos y la madre que los parió”. Será este martes, 21 de abril, a las 17.00 horas.
La biblioteca de Tineo tendrá su actividad el mismo Día del Libro, con el cuentacuentos “El sapo Renato”, a cargo de la actriz Elisabet Martín, a las 18.00 horas.
Por último, en el auditorio de la Casa de Cultura de Tineo, el viernes 24, a las 18.30 horas, se presentará el libro “Siempre ahí. Las enfermeras que cuidan a las personas con cáncer”, por parte de la coordinadora de la publicación Ana Fernández Feito, profesora titular del Área de Enfermería de la Universidad de Oviedo.
Además de ello, las bibliotecas dedicarán la semana a los autores locales con una exposición bibliográfica de algunos de los autores tinetenses más destacados tanto en castellano como en lengua asturiana. Asimismo, todos aquellos usuarios que realicen algún préstamo el jueves, Día
del Libro, recibirán un pequeño detalle del Ayuntamiento de Tineo.
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