Tineo impulsa hábitos saludables con una completa agenda de la Escuela de Salud para abril

La Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo está desarrollando un intenso mes de abril de actividades, con una programación variada centrada en el bienestar físico y mental de la población, especialmente dirigida a personas mayores, aunque abierta a todos los vecinos.

Entre las propuestas destacan actividades semanales gratuitas que no requieren inscripción previa. Los martes, a las 11.00 horas, se celebra el taller de memoria y baile divertido en el Hogar del Jubilado, una iniciativa que combina ejercicio físico, estimulación cognitiva y ocio a través del baile y dinámicas grupales.

Los miércoles, a las 11.30 horas, se desarrolla el taller Yogante, que incluye yoga suave, estiramientos y meditación, enfocado a la relajación del cuerpo y la mente. Esta actividad también está adaptada para facilitar la participación de distintos perfiles.

Por su parte, los viernes a las 11.00 horas tiene lugar la caminata saludable y social, con salida desde la plaza del Ayuntamiento. Se trata de una actividad grupal que fomenta el ejercicio físico moderado, la socialización y los hábitos de vida saludables.

Además, de forma puntual, los días 22 y 29 de abril, a las 11.00 horas, se impartirá un taller de acuaterapia centrado en la flotación, la relajación y el bienestar en el agua. Esta actividad será dirigida por la fisioterapeuta Luján Blanco.

La programación se completa con otras iniciativas que se desarrollan durante el curso escolar, como talleres de prevención de sustancias y promoción de la salud en centros educativos del concejo.

Asimismo, el Ayuntamiento mantiene abierto el plazo de inscripción para el homenaje a la jubilación dirigido a personas nacidas en 1960, que se ha ampliado hasta el 30 de junio de 2026.

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Desde la organización destacan que todas estas actividades buscan fomentar hábitos saludables, mejorar la calidad de vida y favorecer la participación social de la ciudadanía. Para más información, los interesados pueden dirigirse a la Escuela de Salud, ubicada en la Estación de Autobuses, primera planta de Servicios Sociales, o contactar a través del teléfono 985 900 789.