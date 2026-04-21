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El campus itinerante del Sporting hace parada en Coaña: "Es una oportunidad única para los niños del concejo y la comarca"

La formación se desarrollará en el campo de fútbol de Jarrio entre el 6 y el 11 de julio

Un momento de la presentación.

Un momento de la presentación. / R. T. C.

T. Cascudo

Coaña

El Sporting de Gijón recalará este verano en Coaña. En concreto, del 6 a 11 de julio, tendrá lugar el primer Campus itinerante del club rojiblanco en el concejo. "Queremos que todas las familias puedan acceder a una formación deportiva de calidad, sin que el lugar donde vives sea una barrera. Gracias al Real Sporting de Gijón por confiar en Coaña y en nuestras instalaciones", señala el Gobierno coañés en la presentación de la cita.

La propuesta formativa se desarrollará bajo la modalidad intensiva, de 10.00 a 14.00 horas y el objetivo es que los niños mayores de 6 años puedan "mejorar su nivel técnico en un entorno profesional, dinámico y seguro". Se usará la metodología que se aplica en la Escuela de Fútbol de Mareo y que, señala el club, está "enfocada en el desarrollo integral del jugador, combinando aprendizaje y disfrute".

El Campus tiene un coste de 190 euros e incluye una equipación exclusiva, así como una visita al estadio El Molinón y la Escuela de Fútbol de Mareo.

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Coaña agradece al club esta "oportunidad única" para los niños del concejo. "Este campus nace con el apoyo económico y el patrocinio directo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coaña, porque entendemos que invertir en deporte es invertir en salud, en educación y en igualdad de oportunidades", señala el equipo de Gobierno, que agradece la confianza al club rojiblanco. También dan las gracias a la Unión Deportiva Castros por ceder sus instalaciones para hacer posible esta iniciativa.

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