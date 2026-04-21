Castropol estrena tirolina con vistas a la ría del Eo: la espectacular transformación del área recreativa del puente de los Santos

El área recreativa del puente de los Santos estrena nueva vida. A falta de pequeños retoques, acaba de concluir la remodelación integral del espacio antaño ocupado por una oficina de turismo, un lugar que en los últimos años registró diferentes actos vandálicos. La actuación ha generado un espacio abierto, con bancos y una tirolina con privilegiadas vistas sobre la ría del Eo.

"Se gana un espacio nuevo que estaba en un estado lamentable, vandalizado y carente de utilidad. Ahora se ha creado un espacio bonito, conservado y arreglado y con posibilidades para las familias. Estamos muy satisfechos con la actuación", señala el alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy. El trabajo, enmarcado dentro del denominado Cinturón verde cicloturista de la ría del Eo, cuenta con diseño de Vior Arquitectura.

Señala el primer edil que la obra está prácticamente lista y solo queda una segunda capa de suelo en la zona de la tirolina. No en vano, esta estructura de juego es la principal novedad del enclave. Se respetó la estructura de la antigua oficina de turismo, que funciona a modo de porche, con zonas para el descanso e iluminación. Asimismo, se limpiaron las pintadas de la fachada que da a la Autovía del Cantábrico.

Videovigilancia

El consistorio quiere garantizar que se respete el entorno y ha colocado videovigilancia para evitar situaciones como las vividas en el pasado. De hecho, los daños continuos que sufría el antiguo local de la oficina de turismo obligaron a tapiar el inmueble. "Queremos que sea un espacio controlado y solicitados respeto y que se le dé un uso adecuado", señala.

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La actuación global, adjudicada a la empresa veigueña Seijo Veiguela Obras y Servicios, ha supuesto un desembolso de casi 363.000 euros y se financió con los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística de Oscos-Eo. Además de esta actuación en la oficina de turismo, se acondicionaron diferentes caminos y se reparó el argayo del antiguo acceso a la playa de Arnao. También se retiró una edificación en mal estado en el área recreativa de Arnao, que se sustituyó por una pérgola abierta que sirve de zona de resguardo para el área recrativa. Por último, se rehabilitó el antiguo lavadero de Arroxo, poco antes de llegar a la playa de Arnao.