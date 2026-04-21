Miguel Pacheco, usuario de Fraternidad: "Todas las personas deberíamos tener la oportunidad de hacer deporte, tengamos o no tengamos discapacidad"

"Creo que todas las personas deberíamos tener la oportunidad de hacer deporte, tengamos la edad que tengamos y tengamos o no tengamos discapacidad. Porque el deporte nos une y nos hace muy bien". Es el alegato de Miguel Pacheco, usuario de Fraternidad, en la clausura de la quinta Jornada Deporte y Motivación que la entidad organizó en Coaña.

En la cita, celebrada en el complejo deportivo Los Castros, participaron la surfista Kenia López, la triatleta Isabel Suárez, el campeón paralímpico Alberto Suárez Laso y el presidente de honor de la Federación de Deporte Adaptado de Asturias, José Alberto Álvarez.

Pacheco no solo es usuario de Fraternidad, sino que es un jugador clave en el equipo con el que la Unión Deportiva Castros, de Coaña, participa en la Liga+ Pelayo Novo, la competición de fútbol adaptado de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias. "El deporte me ayuda en muchas cosas. Me ayuda a tener más confianza, a esforzarme, a superarme y también a disfrutar. Cuando hago deporte me siento contento, con ganas, y me siento capaz", señaló.

Un derecho

Precisamente, la gerente de Fraternidad, Mayca G. Collado, insistió en este asunto, convencida de que el deporte "mejora la salud, pero también la autoestima, la autonomía, las relaciones sociales y la confianza en las propias capacidades de las personas con discapacidad intelectual”.

En este sentido, reivindicó el acceso al deporte "como un derecho real, no como un privilegio". Para ello, añadió hacen falta "apoyos adecuados, recursos suficientes y una sociedad que crea de verdad en la igualdad de oportunidades".

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La jornada estuvo moderada por Diana Sánchez y en ella los ponentes expusieron su visión del deporte. La entidad agradeció su participación como "referentes muy distintos entre sí, pero con algo en común: la convicción de que el deporte puede transformar vidas".