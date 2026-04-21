Pesoz refuerza su red de agua con una inversión de casi un millón de euros
El proyecto contempla nuevos depósitos y más de tres kilómetros de tuberías para garantizar el suministro en las zonas más pobladas del concejo
Pesoz, el concejo más pequeño del Occidente, afronta una mejora significativa en su sistema de abastecimiento de agua tras la autorización, por parte del Principado, de una inversión de 990.501 euros destinada a reforzar la red y asegurar el suministro en las localidades con mayor población.
La actuación, que contará con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), responde a una demanda histórica del municipio, especialmente en lo que respecta a la estabilidad del servicio y la calidad del agua en diferentes núcleos rurales.
Entre las principales intervenciones previstas figura la construcción de un nuevo depósito con capacidad para 120 metros cúbicos en las inmediaciones de Sanzo, una infraestructura clave para mejorar la regulación y almacenamiento del agua. A ello se suma la instalación de una red de tuberías de más de tres kilómetros que conectará la zona de Serán con los depósitos de Pesoz y Francos, reforzando así la interconexión del sistema.
El proyecto incluye además la creación de dos nuevos tanques de menor capacidad, de ocho metros cúbicos cada uno, que se ubicarán en Lixóu y Brañaveya, con el objetivo de mejorar el abastecimiento en estos núcleos.
Con esta intervención, el concejo "da un paso adelante en la modernización de sus infraestructuras hidráulicas", según el gobierno, en un territorio donde la dispersión de la población y las características del terreno hacen especialmente compleja la gestión del agua.
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