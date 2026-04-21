Los remeros de Vegadeo piden soluciones ante el cierre progresivo de su canal de acceso a la ría del Eo: "Va a peor"
Los deportistas, que han traslado su preocupación a los ayuntamientos de Castropol y Vegadeo, exigen soluciones y más atención para el estuario
"Es una situación que ya no se puede ignorar". La Asociación de Veteranos del Eo, un colectivo formado por históricos remeros del concejo de Vegadeo, denuncia la falta de calado de la ría del Eo. Los usuarios del pantalán de acceso a la ría, en el muelle sur de Castropol, tienen serias dificultades para el acceso al agua con sus embarcaciones durante la marea baja y piden actuar.
"En apenas unos meses el nivel del agua ha descendido hasta dejar el pantalán prácticamente inutilizable. No se trata de algo puntual. La acumulación de lodo y la falta de calado evidencian un problema de mantenimiento que va a peor. Esto afecta directamente a la seguridad y al uso normal de las embarcaciones", señalan, al tiempo que piden a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto.
En términos similares se expresa el Club Remeros del Eo, con sede en Vegadeo y en el que se forman una treintena de remeros. Su presidente, Juan Pablo Barcia "Pioto", dice que la situación se ha agravado en los dos últimos meses. En marea baja, señala, es un peligro entrar al agua ya que podrían dañarse las embarcaciones.
El colectivo ha traslado su preocupación a los Ayuntamientos de Castropo y Vegadeo.
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