Un restaurante de Puerto de Vega se alza con el primer premio del XVI Concurso de Tapas de Autor de Navia, que supera los 15.000 pinchos y reivindica la cocina asturiana de temporada

Navia cerró una de sus citas gastronómicas más señaladas con una sensación: el nivel y la participación sigue creciendo. El XVI Concurso de Pinchos y Tapas de Autor, cuya entrega de premios se celebró en el Casino, no solo batió récords de participación con más de 15.000 pinchos servidos, sino que dejó claro que la apuesta por el producto local y la creatividad culinaria marca el rumbo de la hostelería del concejo.

En lo alto del podio del jurado profesional se situó el restaurante Ca Vitoriano de Puerto de Vega, que conquistó al tribunal con su propuesta "El susurro del llagar".

Detrás de ese nombre hay una elaboración "profundamente ligada a la identidad asturiana". Así lo explicaCarlos Suárez, responsable del establecimiento, que puso el acento en el concepto del pincho: "Está enfocado a la cultura asturiana, al producto de la tierra y al producto de temporada".

El premio, una oda a la tierra

La base de la creación es un panipuri (una pieza frita y hueca) "rellena de morcilla recién adobada, sin embutir, acompañada de una compota de manzana reineta y una reducción en gel de sidra". El conjunto se remata con un toque final de manzana y cebollino. Una combinación de "tradición y técnica" que, según el propio Suárez, ha sido fruto de un proceso de evolución constante. "Este año hicimos muchas variantes y pruebas. Es una oda a la tierra y al producto local, y creemos que al jurado le gustó precisamente eso", apunta

Al frente de la cocina, junto a Suárez, está Christian Muñiz, con quien comparte la autoría de una propuesta que llega en un momento especial para el restaurante. Abiertos desde hace cinco años, es la primera vez que logran el primer puesto si bien el año pasado se llevaron el segundo premio. "Cualquiera de los participantes podría haber ganado, el nivel sube cada año. Seguro que hemos ganado por pequeños detalles", reconoce Carlos Suárez, quien da especial importancia a este mensaje.

Aunque el grueso de la actividad se concentró en Navia, desde el propio establecimiento apuntaban que también en Puerto de Vega hubo movimiento, con unas cifras de venta más moderadas pero igualmente destacables. Solo en su casa se vendieron "en torno a los 500 o 550 pinchos servidos".

La votación popular

El segundo premio del jurado profesional fue para el Blanco Hotel Spa con "En un lugar del Principado cuyo nombre sí quiero recordar", mientras que el tercer puesto recayó en Los Olivos por su "Oda al Cantábrico".

Precisamente Los Olivos fue también uno de los grandes protagonistas en la votación popular, donde se alzó con el primer premio otorgado por los cientos de personas que completaron la ruta. El podio del público lo completaron Novak Café, con "110º", y La Mar de Fondo, con "Perla al vapor".

Desde el Ayuntamiento se destacó el papel de este certamen como "motor económico y turístico", en una edición que ha vuelto a llenar bares y restaurantes y a situar a Navia en el mapa gastronómico asturiano. En la misma línea, la asociación Destino Navia puso en valor "el esfuerzo detrás de cada creación". El colectivo recordó que cada pincho "es el resultado de horas de trabajo, pruebas y dedicación".

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