Un acuerdo conjunto de las consejerías de Educación y Movilidad garantiza el transporte para los alumnos de Miou (Vegadeo) tras un año de lucha

Las familias de Miou, en Vegadeo, contarán con una ruta de transporte escolar al colegio Jovellanos el próximo curso. Así figura en un comunicado conjunto de las consejerías de Educación y de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias que se ha remitido este miércoles al Ayuntamiento de Vegadeo y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del centro público veigueño. La decisión supondría el fin de la larga lucha que mantienen los progenitores de los seis niños afectados de este núcleo rural, tras perder el pasado junio el servicio del que disfrutaban.

El documento, firmado por los consejeros Eva Ledo y Alejandro Calvo, señala que sus departamentos "están trabajando de forma coordinada para que el alumnado residente en la zona rural de Asturias disponga, a partir del próximo curso 2026-2027, de un servicio de transporte escolar, en cumplimiento de las medidas complementarias a la educación escolar contempladas en el artículo 46 de la Ley 2/2024, de 30 de abril, de Impulso Demográfico".

Flexibilización de criterios

En concreto, el citado artículo 46 detalla que la planificación del transporte escolar se realizará minimizando el tiempo de desplazamiento y optimizando la prestación del servicio pero también, y aquí entra en juego el caso de Miou, señala que se llevará a cabo "una flexibilización en los criterios de distancia y paradas en aquellos casos en que, por la singularidad de acceso, se requiera".

El caso de Miou fue especial porque las familias perdieron el derecho al transporte una vez iniciado el curso y confirmado el servicio. Al quedar vacante la ruta, los técnicos de la Consejería la revisaron a fondo y advirtieron que la ruta iba de Louteiro al Jovellanos, pasando por Miou. Sin embargo, en Louteiro ya no quedan niños y Miou, al estar calificado en el planeamiento veigueño como núcleo urbano ligado a la villa de Vegadeo, perdió su derecho.

Los padres comenzaron entonces un lucha que se ha prolongado varios meses. En este tiempo han defendido que cumplen con todos los criterios para disponer de la ruta: son un núcleo rural, pese a lo que indica el PGO, las casas más alejadas están a más de 1.500 metros del centro y superan el mínimo de alumnos exigido (este curso son seis y serán siete el próximo). Su denuncia motivó que primero el Ayuntamiento de Vegadeo y después Reto Demográfico asumiera de manera excepcional el transporte al centro, sin embargo, perdieron el derecho a comedor.

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Ahora, el comunicado de Educación y Movilidad, parece poner fin a sus problemas. El presidente de la AMPA, Alejandro Murias, aplaude la decisión y muestra su satisfacción tras muchos meses de gestiones. "Estamos felices", señala. La propia directora del centro le confirmó este miércoles que en el próximo periodo de matrículas se ofrecerá el servicio de transporte y comedor a los alumnos de Miou, un derecho muy luchado por las familias de esta localidad veigueña.