La Caridad acoge este sábado el XXII Encuentro de Asociaciones del Noroccidente: la fuerza vecinal para proteger el entorno

El complejo cultural As Quintas, de La Caridad, acogerá este sábado, 25 de abril, el XXII Encuentro de Asociaciones. La cita, organizada por el Centro de Voluntariado de la Fundación Edes de la mano de la asociación Fontes del Porcía, tiene un objetivo claro: demostrar el papel del movimiento asociativo en la protección del medioambiente y el futuro de los pueblos.

El programa comenzará a las 10.00 horas con la inauguración a cargo de la directora general de participación, Nuria Rodríguez; la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, y la gerente de Edes, Elena Martínez. A continuación habrá una mesa redonda en la que participarán la bióloga Cristina García, el profesor de biología y presidente de Geotrupes, Alfredo Ojanguren; el activista Charlie "Patillas" y el veterinario Carlos Martínez.

Los organizadores señalan que la actividad "propone un espacio de reflexión colectiva sobre cómo las asociaciones rurales contribuyen al cuidado del entorno, la cohesión comunitaria y el desarrollo sostenible de la comarca". Y añaden: "En un contexto marcado por los retos ambientales y sociales que afectan al medio rural y, en particular, a nuestro territorio, la jornada busca poner en valor el papel del tejido asociativo como agente clave para impulsar iniciativas comunitarias que favorezcan la protección del mismo y la construcción de un futuro más sostenible desde lo local".

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La jornada, que requiere inscripción, contará con un espacio infantil y se cerrará con la actuación de Clandestías y la realización de una plantación colectiva.