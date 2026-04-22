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Los pastizales, la trashumancia y el papel de la mujer en el rural, temas principales de las jornadas “Ciencia na aldea” que se celebran en el límite de Ibias con Negueira de Muñiz

Más de una veintena de investigadores y científicos de España, Francia, Portugal e Italia participan en las ponencias y debates que se desarrollarán desde el 24 al 26 de abril en el “Ecomuseo El País del Abeyeiro”

Participantes en las jornadas de la última edición.

Participantes en las jornadas de la última edición. / Juanjo Arrojo

Demelsa Álvarez

Ibias

La entidad conservacionista Asociación Corripa, que tiene al frente al apicultor Alberto Uría, organiza las quintas jornadas internacionales “Ciencia na aldea” en Pena da Nogueira, aldea del concejo lucense de Negueira de Muñiz en el límite con Ibias, que son posibles gracias al apoyo de la Vicepresidencia de la Diputación de Lugo. El encuentro contará con productores agroganaderos de la provincia de Luga y más de una veintena de investigadores de distintas zonas de España, Francia, Italia y Portugal.

“Tras el éxito de organización y asistencia alcanzado en las cuatro anteriores ediciones (2022-2025), ambas entidades reafirmamos el compromiso para garantizar la continuidad de un evento que congrega cada año a decenas de investigadores y que cuenta con el apoyo del público, que agotó las plazas en menos de cinco horas”, detalla Alberto Uría.

El organizador detalla que el programa de este año contará con “científicos de primer nivel” como Fernando Valladares, Javier Castroviejo, Félix Torres, Conchi Lillo, José Carlos Otero, Adolfo García o Bernabé Moya y con divulgadores y periodistas como Sandra Sutherland, Pedro Cáceres, Antonio Sandoval Rey o Carlos de Hita, entre otros.

Varios de los ponentes de la anterior edición.

Varios de los ponentes de la anterior edición. / Juanjo Arrojo

Durante tres días, el “Ecomuseo El País del Abeyeiro” de la aldea lucense se convertirá en el epicentro de las jornadas que se desarrollarán desde el viernes 24 de abril hasta el domingo día 26 y tendrán como tema principal los pastizales, la trashumancia y el papel de la mujer en el rural.

Durante la tarde del viernes y el sábado, a través de diferentes mesas redondas y ponencias se abordarán temas de ciencia, agroganadería, medio ambiente, desarrollo rural, poesía y música. Además, el domingo se celebrará la jornada de puertas abiertas en la que se espera a más de un centenar de personas. En ella se celebrará una mesa redonda para presentar la propuesta LIFE Wild Pollinators, que concurrirá este año a la convocatoria LIFE de la Comisión Europea.

“Se trata de un proyecto en el que participan investigadores y ganaderos con el que se pretenden crear decenas de puestos de trabajo en zonas rurales para conservar a los polinizadores silvestres y los hábitats de los que dependen: los prados de siega y los pastizales en los que se desarrolla la ganadería extensiva”, detalla Uría.

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En la citada mesa participarán representantes de los cinco socios de España, dos de ellos gallegos, la Asociación Corripa y la Cooperativa de Gandeiros de A Carqueixa, el Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine de Francia y el Centro de Interpretaçao da Serra da Estrela y la Universidade de Coimbra de Portugal. “Ciencia na aldea” concluirá con un recital de poesía a cargo del naviego Toño Núñez y dos actuaciones musicales la de Alonso Jimeno y “Catro nun zoco”. Clausurará las jornadas una comida popular.

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