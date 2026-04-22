El Principado ensayará en Illano, a 950 metros de altitud, si la secuoya roja, el cedro atlántico y el pino taeda son resistentes a los hongos

Medio Rural sigue trabajando en buscar alternativas a la enfermedad de la banda marrón o peste del pino, que está asolando pinares de toda la región. En 2024 se introdujeron nuevas especies al catálogo regional para intentar dar alternativas a los propietarios de montes y ahora se ensayará si algunos de estos ejemplares funcionan en altitud. En concreto, se plantarán cuatro hectáreas de secuoya roja (sequoia sempervirens), cedro atlántico y pino taeda a 950 metros, en el monte Carbayal, Pastur y Entrerríos, de Illano.

La idea, explican los técnicos, no es ensayar su rendimiento, sino su resistencia a los hongos en comparación con el pino silvestre que se ha visto que sí resulta afectado por los hongos en estas altitudes. En todo caso, al tratarse de especias de crecimiento lento, llevará décadas determinar el resultado. Esta plantación se enmarca en el plan de ordenación de este monte de Illano que se está desarrollando por importe de 435.800 euros y con el objetivo "de mejorar la gestión forestal, promover la sostenibilidad y optimizar los recursos naturales de la zona". El proyecto incluye tanto medidas protectoras como de restauración.

Los ejemplares listos para ser plantados. / R. T. C.

50% de ejecución

El gerente de la Comisión Regional del Banco de Tierras, José Ramón Feito, visitó la zona este miércoles y dio cuenta de que el proyecto comenzó a finales de 2025 y va por la mitad de la ejecución. Algunas tareas como los desbroces ya están al 75%. Además, va a comenzar la plantación de 43 hectáreas de arbolado, principalmente de pino silvestre. Se reserva una parte de alrededor de 4 hectáreas para hacer el citado ensayo.

Feito puso de manifiesto que este monte de más de 1.000 hectáreas tiene actualmente 21 concesiones a 10 ganaderos con unas 260 hectáreas de pasto.

El plan anunciado el año pasado para este monte incluía intervenir en áreas con abundante matorral, sobre todo cerca de las poblaciones de Entrerríos y el Carbayal para reducir la carga de combustible y prevenir posibles incendios. Además de la plantación, se plantea la apertura de nuevas pistas y acondicionamiento de diferentes caminos.

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"El monte Carbayal, Pastur y Entrerríos es un recurso clave para la comarca, tanto a nivel medioambiental como económico. Con estas actuaciones, buscamos garantizar su sostenibilidad y potenciar su uso responsable, apoyando también la actividad ganadera que forma parte de la tradición y economía del concejo", dijo Feito en la presentación del proyecto, que se financia mediante el canon eólico.