Un proyecto asturiano busca convertir la icónica Torre de Valdepares en un espacio de encuentro intergeneracional

Un incendio registrado en 1996 a punto estuvo de arrasar por completo la icónica Torre de Valdepares, una vivienda muy apreciada en El Franco y que constituye un sobresaliente ejemplo de arquitectura indiana. El inmueble, que lleva años a la venta, corre serio peligro de desaparecer por su estado ruinoso. Sin embargo, tiene una oportunidad de futuro de la mano de la asociación sin ánimo de lucro "Luzía Intergeneracional". El colectivo plantea convertirlo en un Centro rural de innovación en neurociencia e intergeneracionalidad, el primer proyecto físico de esta asociación nacida en Siero y que trabaja por toda Asturias uniendo a personas de todas las edades.

La presidenta y fundadora de Luzía Intergeneracional, Yolanda García, es natural de Siero, pero tiene raíces familiares en el Occidente. Cuenta que los suyo con la Torre fue amor a primera vista. "Me enamoré de la torre, que me parece espectacular. Es un sitio mágico y me daría mucha pena que se perdiese", señala. Con ese punto de partida, firmó un contrato de arras con el propietario y sueña con dar un futuro a este espacio tan singular.

En imágenes: Estado actual de la Torre de Valdepares, en El Franco / T. Cascudo

García de Valdepares y Víctor Ochoa

Singular por su aspecto y por su historia, en este emplazamiento nació Diego García de Valdepares, quien, en 1583 logró comprar la libertad del pueblo de Valdepares al rey Felipe II. Varios siglos después, Víctor Ochoa, tío del Nobel Severo Ochoa, adquirió la propiedad y levantó la espectacular vivienda, invirtiendo parte de la fortuna que cosechó en Puerto Rico. Llama la atención su torreón central del que sale el nombre popular del inmueble, también su original galería y el revestimiento de azulejo que aún recubre la fachada. Una estatua en la entrada y varias palmeras contribuyen a reforzar la estética indiana.

Maestra de formación, Yolanda García lleva años trabajando en proyectos intergeneracionales y le gustaría echar raíces en El Franco restaurando esta propiedad. El proyecto es ambicioso, sobre todo porque solo la reconstrucción del inmueble, de 500 metros cuadrados de superficie, y la vivienda asociada, supondría un desembolso de entre dos y tres millones de euros. La primera fase del proyecto está presupuestada en 600.000 euros.

"Lo veo bastante complicado, pero de momento no me he rendido", señala García, que lleva dos años dando forma al proyecto. Lo primero que hizo fue una limpieza del inmueble para ver todo su potencial. Su propuesta plantea convertir la propiedad en una centro socioeducativo y comunitario donde los niños puedan compartir con personas mayores e investigar sobre las relaciones entre las personas. En la Torre propiamente dicha propone realizar una casa-museo y, en la vivienda trasera, la idea es poner en marcha un coliving intergeneracional, un modelo de vivienda que incluye zonas comunes y otras privadas en las que jóvenes y mayores puedan compartir su proyecto vital.

Financiación

El problema de sacar adelante la iniciativa es la financiación, ya que se trata de un proyecto muy ambicioso. Sin embargo, la idea está sobre la mesa y Luzía Intergeneracional ha comenzado a trabajar en la zona en varios frentes. Por un lado, está desarrollando la iniciativa "Llar de Luzía" en el colegio de Valdepares y, por otro, organizará tardeos intergeneracionales en el bar Salas.

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Y es que esta entidad se dedica a conectar a personas de diferentes generaciones, con una especial mirada al medio rural. De ahí que la Torre les encaje como anillo al dedo. "Es un lugar tan especial para el pueblo que queremos que la gente se implique en el proyecto", señala.