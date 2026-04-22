El puente de Naraval luce nuevo ancho: una grúa de 150 toneladas colocó la pasada noche las losas prefabricadas
La intervención se incluye en los 3,6 millones de euros destinados a la reforma del tramo de la carretera AS-219 entre Naraval y Navelgas
El puente sobre el río Naraval que da entrada al pueblo tinetense homónimo ya luce un nuevo ancho, acorde con la reforma que se ha llevado a cabo en la carretera AS-219 (Luarca- Pola de Allande), a lo largo de los cuatro kilómetros que separan esta localidad de la de Navelgas. Los trabajos consistieron en la colocación de losas prefabricadas para ampliar la sección del tablero y se llevaron a cabo durante la pasada noche, para lo que se procedió al corte total de la vía en ese punto desde las 22.00 horas a las 6.30 horas.
La consejería de Movilidad detalla que la instalación de las piezas requirió de una grúa de 150 toneladas para su izado y colocación. Además, a ambos lados se instalaron unos voladizos de 0,60 metros para poder mantener la carretera abierta a la circulación.
Una vez estaban las losas ubicadas en el centro del puente, los trabajos continuaron con el relleno de los extremos de la estructura con zahorra artificial para permitir la reapertura al paso del tráfico, eliminando los escalones de entrada y salida al puente.
Movilidad destaca que el ensanche del puente "mejora las condiciones de seguridad y fluidez del tráfico" y recuerda que es una intervención que se incluye dentro de la inversión de más de 3,6 millones de euros que el Gobierno de Asturias ha realizado para acondicionar el tramo de esta carretera que une el Suroccidente con la costa.
La intervención, que ha supuesto una sustancial mejora del trazado de la carretera en ese tramo y su ensanche hasta los seis metros, está llegando a su final. Lo siguiente será acabar de acondicionar como travesía urbana la carretera a su paso por Naraval, donde ya se pueden ver las aceras, pero falta la renovación de la pavimentación.
La consejería hace hincapié en que además de esta intervención integral, en la carretera también se realizaron recientemente trabajos de rehabilitación el firme con una nueva capa de rodadura entre el alto de Aristébano y Naraval y entre Navelgas y Bárcena del Monasterio, lo que supuso el acondicionamiento de 14,3 kilómetros de carretera. "En total, se destinan a la AS-219 más de 5,2 millones de inversión, dentro de las actuaciones comprometidas por el Gobierno de Asturias dentro del programa del Suroccidente", hacen hincapié desde la consejería.
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