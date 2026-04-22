La Turbera de Las Dueñas, en Cudillero, luce ya su mejor cara tras la intervención regional (y estrena paseo y área de descanso)

La Turbera de Las Dueñas, en Cudillero, luce su mejor cara tras una inversión de 65.988 euros. Los trabajos, a cargo de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, han servido para proteger y restaurar este enclave declarado monumento natural y que "destaca por su singularidad ecológica". No en vano, alberga "uno de los escasos ejemplos de turberas planas que han logrado mantenerse a lo largo del tiempo en Asturias".

El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, visitó este miércoles el espacio junto al alcalde del municipio, Carlos Valle. Villar ha destacado la importancia del enclave y de las "actuaciones realizadas para facilitar la observación del humedal y proteger la vegetación característica del lugar".

140 metros de sendero

Las actuaciones realizadas han consistido en la construcción de un sendero de 140 metros "para ordenar el tránsito de visitantes, se ha adecuado una pequeña zona recreativa con carácter interpretativo y se ha instalado cartelería informativa sobre el monumento natural". Además, "se han realizado labores de desbroce y poda, para eliminar especies no autóctonas y vegetación que había crecido de forma descontrolada".

Noticias relacionadas

La actuación, señala la Consejería, forma parte del proyecto de restauración ambiental de humedales, turberas y tremedales del Principado dotado con un millón de euros, financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del programa Next GenerationEU.